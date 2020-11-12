في الكويت .. زوجة هربت من بيت زوجها وما فعله بها بعد اكتشاف مكانها صادم!

اتهمت مواطنة في الكويت زوجها باقتحام منزلها وكسر الباب الخارجي، وتهديدها بالقتل بسكين، ومشاركة والدة زوجها وشقيقه وهم من (البدون) في ضربها .

وبيّن التحقيق أنّ القضية جاءت بسبب خلافات عائلية جراء هروب الزوجة من منزل زوجها وإقامتها في إحدى مناطق محافظة حولي ومن ثم تسجيل الزوج قضية تغيب.

وقال الشاب إن زوجته تغيبت عن منزل الزوجية وقام بالبحث عنها حتى حدد مكانها ورفضت فتح الباب، مشيرا الى انه استعان بوالدته وأخيه وقريب له والزوجة حتى يكونوا شهودا.

وتبين صدق أقوال الزوج وان صاحبة المنزل مسجل بحقها قضية تغيب من قبل زوجها.

وأبدى اطراف القضية رغبتهم في التنازل داخل المخفر ووقعوا على ذلك.

ولدى خروجهم من المخفر بعد الاستماع الى أقوالهم قام الزوج بإعادة ضرب زوجته وتجددت المشادات الكلامية حيث قام بسحل زوجته وجرها من شعرها وذلك على مرأى من رجال الأمن لتتم إعادة الأطراف مرة اخرى الى المخفر.

وذكر الزوج أن زوجته وبمجرد خروجها من المخفر قامت بسبه وأكدت أنها لن تعود الى منزل الزوجية، ليتم تسجيل قضية وإحالتها الى المباحث.

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