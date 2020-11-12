“فيديو” يزلزل مصر غضبا لشاب يذل والدته المعاقة.. جعلها تزحف إرضاء لزوجته وهذا مصيره بعد الضجة

زلزل مقطع مصور صادم مواقع التواصل في مصر بعدما وثق قيام شاب بإهانة أمه المعاقة وإذلالها، بإجبارها بالزحف على سلالم المنزل إرضاء لزوجته في واقعة فجرت موجة غضب واسعة.

ونشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع الفيديو الذي أظهر مدى قسوة ابن على والدته الحاجة فكرية البهواشي وجعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة، ليرضي زوجته.

هذا وقال محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إنه فور علمه بتداول الفيديو، تم تشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلم زحفا.

وأوضح وكيل الوزارة أن الواقعة منسوب حدوثها إلى مركز أبو حماد، واللجنة توجهت بعد دقائق من انتشار الفيديو للفحص وبيان مدى حدوثها داخل الشرقية من عدمها، وتم التوصل إلى السيدة وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الشاب واصطحابه للشرطة.

وبعد القبض على الشاب يبدو أنه قد صعب أمره على والدته رغم كل ما فعله معها. فغيرت أقوالها وقالت في التحقيقات بعد القبض على نجلها إن الفيديو كان على سبيل المزاح بينها وبين ابنها وابنتها.

وأضافت: ابنتي هي من صورت الفيديو وكنا نمزح لكن كنتيجة لخلاف بينها وبين وبين شقيقها قامت بنشر الفيديو.

وأردفت: ابني عمره ما عاملني وحش .. وأنا عايشة معاه كويس وساعدني على تأدية العمرة وفريضة الحج وأطلب الإفراج عنه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد التابع لمديرية أمن الشرقية. قد ألقت القبض على الشاب الذى ظهر فى مقطع فيديو يقوم بإهانة والدته المسنة بقرية العباسة مركز شرطة أبوحماد.

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