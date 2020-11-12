شركة طيران الإمارات تتلقى صفعة مؤلمة للمرة الأولى منذ 3 عقود

تلّقت شركة طيران الإمارات صفعة مؤلمة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود .

وأعلنت الشركة عن خسائر بـ 3.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020.

وتعود هذه الخسائر إلى الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

كما تراجعت إيرادات المجموعة بما فيها الايرادات التشغيلية بنسبة 75% لتصل إلى 3.2 مليار دولار خلال النصف الاول من هذا العام.

ومن جهة اخرى ومع توقف حركة السفر تحولت المجموعة الى خدمة الطلب على البضائع حيث تمكنت من استعادة ايراداتها من مستوى الصفر إلى 26% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

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