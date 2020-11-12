شرطة عمان السلطانية توّجه ضربة قاتلة لمحاولة إغراق السلطنة بهذه الآفة الخطيرة لتسميم العمانيين!

وجّهت شرطة عمان السلطانية ضربة موجعة لمهربي المخدرات ومحاولي إغراق السلطنة بهذه الآفة الخطيرة وتسميم الشباب العماني بها .

وأعلنت شرطة عمان السلطانية في بيانٍ عبر “تويتر”، أنّه بعد عمليات تتبعٍ ورصدٍ دقيقتين، ألقتالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة القبض على 3 أشخاص بتهمة تهريب أكثر من ربع طن لمخدر الكريستال و١٦ كجم من المورفين و٣ كجم من الحشيش، بقصد الاتجار بها .

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنّ القضية قيد الإجراءات.

بعد عمليات تتبعٍ ورصدٍ دقيقتين، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تُلقي القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة تهريب أكثر من ربع طن لمخدر الكريستال و١٦ كجم من المورفين و٣ كجم من الحشيش، بقصد الاتجار بها والقضية قيد الإجراءات. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 12, 2020

وأثنى مغرّدون عُمانيون على جهود شرطة عمان السلطانية في محاربة محاولات تسميم الشباب العُماني بآفة المخدرات .

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الله دركم ياجنود عمان الأوفياء

جهود عظيمة تبذلها شرطة عمان السلطانية للبسط الأمن والاستقرار — الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6F) November 12, 2020

بكل عزم واجتهاد رجال المكافحه يطيحون بالمتاجرين والمهربين لهذه السموم.

لذا يتوجب علينا جميعا المشاركه والمسانده لحمايه مجتمعنا وابنائنا. — sulieman_al tamtami (@sulieman_saif) November 12, 2020

حقيقة جهودكم لدحض آفة المخدرات قوية، من خلال المتابعة الدقيقة والرصد لهؤلاء المتهمين.

كل شكر والتقدير لقسم المخدرات في شرطة عمان السلطانية،على جهودهم المتواصلة للتعامل مع مهربي ومروجي آفة المخدرات..شكرا لكم — سامية الحجرية (@samia_alhjaria) November 12, 2020

لا حولة ولا قوة إلا بالله ربع طن!!

هناك من يحاول أن يسمم الشباب العُماني والتغرير به ليكون فاشل وغير منتج وعالة على المجتمع

ولكن إخواننا في الشرطة البواسل لهم بالمرصاد وهذه الضبطيات تشعرنا بالراحة والأمان بأن عُمان فيها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لحماية وطننا شكرا لكم🇴🇲🌹 — 🦅 عَينُ الصَقر 🦅 🇴🇲 (@Eagle_Eye_0) November 12, 2020

بارك الله جهودكم ووفقكم لما فيه خير البلاد والعباد.

(الرجال اللي مكارمهم جزال

صعب يوفي حقهم نظم الجُمل

والشعر لن جاد في مدح الرجال

ما يجود إلا بكل حرف ٍ جزل

جيت أوفّي حق شكر وامتثال

للرجال اللي جمايلهم مثل

للعيون الساهرة طول الليال

حاميين الدار من شر الزلل)#علي_الحارثي — علي الحارثي (@alharthi_ali) November 12, 2020

نبارك لجهاز شرطة عمان السلطانية(الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة)

على هذه الضبطية المتميزة وبهذه الكمية التي لم نشهد لها مثيل ، ومثلها التي تدك معاقلهم وتبث الرعب والخوف في قلوب هؤلاء التجار والمروجين ،ف شكرا لقائدكم وضباطكم وأفرادكم الأوفياء. — أمن وأمان (@HaribHh) November 12, 2020