شرطة عمان السلطانية
شرطة عمان السلطانية
حياتنا

شرطة عمان السلطانية توّجه ضربة قاتلة لمحاولة إغراق السلطنة بهذه الآفة الخطيرة لتسميم العمانيين!

كتب وطن
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وجّهت شرطة عمان السلطانية ضربة موجعة لمهربي ومحاولي إغراق بهذه الآفة الخطيرة وتسميم الشباب العماني بها .

وأعلنت شرطة عمان السلطانية في بيانٍ عبر “تويتر”، أنّه بعد عمليات تتبعٍ ورصدٍ دقيقتين، ألقتالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة القبض على 3 أشخاص بتهمة أكثر من ربع طن لمخدر الكريستال و١٦ كجم من المورفين و٣ كجم من الحشيش، بقصد الاتجار بها .

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنّ القضية قيد الإجراءات.

وأثنى مغرّدون عُمانيون على جهود شرطة عمان السلطانية في محاربة محاولات تسميم الشباب العُماني بآفة المخدرات .

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