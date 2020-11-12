“شاهد” سلطات الأردن تفك لغز فيديو “المدفع” بجرش بعدما أفزع الأردنيين ونشر الرعب

تمكنت السلطات الأمنية في الأردن من حل لغز الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل تحت عنوان “المدفع”، وأثار الجدل ونشر الذعر بين المواطنين.

وبحسب وسائل إعلام أردنية محلية فإن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، قال إن فرق التحقيق التي باشرت عملها بمتابعة كافة الفيديوهات التي جرى تداولها لإطلاق عيارات نارية، تمكنت من تحديد مكان تصوير أحد الفيديوهات والذي ظهر خلاله شخص يطلق النار من سلاح يشبه المدفع حيث تبين أنه في محافظة جرش.

الامن العام :ضبط الأداة التي تشبه المدفع التي ظهرت في مقطع فيديو ، والقاء القبض على مالكها . pic.twitter.com/3TGQNijt1U — الأردنية نت (@alurdunyya) November 11, 2020

الناطق الإعلامي أضاف أنه جرى على الفور التوجه للمكان وضبط الشخص والأداة التي بحوزته.

الامن العام: ضبط الأداة التي تشبه المدفع التي ظهرت في مقطع فيديو بمحافظة جرش، والقاء القبض على مالكها، وتبين ان الاداة مدفع صوتي ( فزاعة صوتية مستخدمة لغايات حماية المحاصيل من الطيور) pic.twitter.com/5Hxo4FV9gG — مشيرة الزيود (@mesho84) November 11, 2020

وأوضح أنه تبين أنها ذات الاداة التي ظهرت بالفيديو وبالكشف عليها تبين أنها أداة تشبه المدفع.

وهي عبارة عن مدفع صوتي (فزاعة صوتية لحماية المحاصيل الزراعية من الطيور ) وبوشر التحقيق معه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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