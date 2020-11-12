مدفع جرش
مدفع جرش
الهدهد

“شاهد” سلطات الأردن تفك لغز فيديو “المدفع” بجرش بعدما أفزع الأردنيين ونشر الرعب

كتب وطن
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تمكنت السلطات الأمنية في من حل لغز الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل تحت عنوان “المدفع”، وأثار الجدل ونشر الذعر بين المواطنين.

 

وبحسب وسائل إعلام أردنية محلية فإن الناطق الاعلامي باسم مديرية ، قال إن فرق التحقيق التي باشرت عملها بمتابعة كافة الفيديوهات التي جرى تداولها لإطلاق عيارات نارية، تمكنت من تحديد مكان تصوير أحد الفيديوهات والذي ظهر خلاله شخص يطلق النار من سلاح يشبه المدفع حيث تبين أنه في محافظة .

 

 

الناطق الإعلامي أضاف أنه جرى على الفور التوجه للمكان وضبط الشخص والأداة التي بحوزته.

 

 

وأوضح أنه تبين أنها ذات الاداة التي ظهرت بالفيديو وبالكشف عليها تبين أنها أداة تشبه المدفع.

 

وهي عبارة عن مدفع صوتي (فزاعة صوتية لحماية المحاصيل الزراعية من الطيور ) وبوشر التحقيق معه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

 

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