عمر جونيور حفيد عمر الشريف
حياتنا

“شاهد” بعد اعترافه بمثليته الجنسية .. نجل عمر الشريف “الشاذ” يتصهين وهذا ما سيفعله!

كتب وطن
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أعلن حفيد النجم المصري العالمي الراحل عن انضمامه للموسم الثالث من المسلسل الإسرائيلي The Baker and the Beauty.

والمسلسل رومانسي كوميدي إسرائيلي يحكي قصة حب بين خباز بسيط ونجمة عالمية .

وبدأ المسلسل بالعرض للمرة الأولى عام 2013.

ومن المتوقع أن يبدأ التصوير قبل نهاية العام في تل أبيب.

ونشر جونيفور خبر انضمامه عبر “إنستغرام”، قائلًا: “متحمس جدًا للانضمام إلى أحد مسلسلاتي المفضلة”.

وكان عمر جونيور قد اعترف بمثليته الجنسية قبل سنوات، ولم يأبه بالإساءة إلى أجداده الأسطورة عُمر الشريف وفاتن حمامة.

 

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