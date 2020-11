“شاهد” بعد اعترافه بمثليته الجنسية .. نجل عمر الشريف “الشاذ” يتصهين وهذا ما سيفعله!

أعلن عمر جونيور حفيد النجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف عن انضمامه للموسم الثالث من المسلسل الإسرائيلي The Baker and the Beauty.

والمسلسل رومانسي كوميدي إسرائيلي يحكي قصة حب بين خباز بسيط ونجمة عالمية .

وبدأ المسلسل بالعرض للمرة الأولى عام 2013.

ومن المتوقع أن يبدأ التصوير قبل نهاية العام في تل أبيب.

ونشر جونيفور خبر انضمامه عبر “إنستغرام”، قائلًا: “متحمس جدًا للانضمام إلى أحد مسلسلاتي المفضلة”.

وكان عمر جونيور قد اعترف بمثليته الجنسية قبل سنوات، ولم يأبه بالإساءة إلى أجداده الأسطورة عُمر الشريف وفاتن حمامة.