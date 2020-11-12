“شاهد” أردنية تطلق النار وطفل يحمل “ام 16″ و”إلي عنده شوال قمح يضبه”.. هذا ما صدم الأردنيين ودفع الجيش للتحرك!

دفعت الأحداث الأمنية المتسارعة في الأردن والتي أعقبت الانتخابات البرلمانية وأظهرت فوضى السلاح عبر احتفالات المرشحين ومناصريهم بالفوز عبر إطلاق الأعيرة النارية وإثارة الفوضى، إلى اتخاذ السلطات الأردنية قراراً بفرض حالة الحظر الشامل وشن حملة أمنية شاركت فيها قوات من الجيش لملاحقة “المنفلتين” الذين روعوا الأردنيين.

يأتي ذلك، وفق ما أعلنت الجهات الرسمية الأردنية لمنع الممارسات الخارجة عن القانون مثل التجمهر وإطلاق الأعيرة النارية وخرق قرارات حظر التجوال الشامل والتي حدثت بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية مساء الأربعاء.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو رصدتها “وطن” تحرك الأمن الأردني لملاحقة مثيري الفوضى علاوة على انتشار ظاهرة السلاح وإطلاق الأعيرة النارية، الأمر الذي أثار غضباً عارماً في المملكة.

اربد-دوقرا

مداهمة تجمع للاحتفال بفوز أحد المرشحين، والقاء القبض على عدة أشخاص وجلب النائب معهم أيضا pic.twitter.com/XWBh9ZlCrr — الأردنية نت (@alurdunyya) November 12, 2020

هاظ انا الوحيد اللي ما طلع معي سلاح بالاردن!#الأردن pic.twitter.com/nxOt3TGVDA — General Inspector (@GeneralInspect2) November 12, 2020

وأظهر مقطع فيديو تحرك قوات الجيش الأردني لضبط الأمن، فيما قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي: “سنضرب بيد من حديد، وسنساند جهود الأجهزة الأمنيّة لترسيخ سيادة القانون، وضبط المخالفين”، بعد “مظاهر احتفال، وشغب تلت العملية الانتخابية، وحمل للسلاح، واستخدامه في بعض المناطق”.

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الخميس: "سنضرب بيد من حديد، وسنساند جهود الأجهزة الأمنيّة لترسيخ سيادة القانون، وضبط المخالفين"، بعد "مظاهر احتفال، وشغب تلت العملية الانتخابية، وحمل للسلاح، واستخدامه في بعض المناطق". pic.twitter.com/Bj6De8rJHs — الأردنية نت (@alurdunyya) November 12, 2020

وفي السياق، علق الإعلامي الأردني معاذ عصفور بطريقة ساخرة على تحذيرات المواطنين لبعضهم من الأمن بالقول: “رسائل مشفره بين أهالي معان لإخفاء الأسلحة. قبل وصول الأمن.. منها إلي عنده شوال قمح يضبه …. الجراد كمان ساعه بفوت على الحيشان، والله مصطلحات رصدت بتسجيلات صوتية بتضحك”.

رسائل مشفره بين أهالي معان لإخفاء الاسلحه. قبل وصول الأمن.. منها إلي عنده شوال قمح يضبه …. الجراد كمان ساعه بفوت على الحيشان ….😂😂😂😂 والله مصطلحات رصدت بتسجيلات صوتية بتضحك ….😂😂😂 — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) November 12, 2020

وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن وزير الداخلية، توفيق الحلالمة، قدم استقالته من الحكومة وذلك على إثر المخالفات التي تمت خلال اليومين الماضيين من مظاهر احتفال وشغب تلت العملية الانتخابية وحمل للسلاح واستخدامه في الاحتفالات في بعض مناطق المملكة.

وتأتي استقالة الحلالمة بعدما أسدل الستار على هذه الانتخابات التي شارك فيها 29.9% من الناخبين الذين صوتوا لاختيار أعضاء مجلس النواب، للسنوات الأربع المقبلة، في ظل ظروف غير مسبوقة بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

وشهدت هذه الانتخابات عدة مفارقات لم تشهدها انتخابات سابقة، لعل أبرزها تراجع نسبة تصويت النساء مقارنة بالرجال بواقع 25.29% مقابل 33.1%.

كما تراجعت نسبة الطبقة السياسية والحزبية لصالح المستقلين والعشائريين، إذ وصل 16 عضواً ممن ينتمون لأحزاب سياسية منها جبهة العمل الإسلامي أبرز الأحزاب السياسية في المملكة لقبة البرلمان.

لوحظ في هذه الانتخابات تراجع ملفت في نسب الاقتراع في محافظات كانت فيها قوية في الانتخابات السابقة، مثل العاصمة عمان والزرقاء وإربد، كما لوحظ انخفاض في أعداد المشاركين في العملية الانتخابية في محافظات أخرى كالبادية ومدن الجنوب مقارنة بالانتخابات السابقة.

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