حالة جوية جديدة في سلطنة عُمان الأسبوع المقبل وهذا ما سيحدث يومي السبت والأحد تحديدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عمان، عن حالة جوية جديدة ستشهدها أجواء السلطنة الأسبوع المقبل خاصة يومي السبت والأحد.

وفي بيان لها أعلنت الأرصاد العمانية عن وجود مؤشرات بتأثر أجواء السلطنة بحالة جوية يومي السبت والأحد القادمين.

وذلك مع فرص هطول أمطار على جبال الحجر تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.

من جانبها نشرت وكالة الأنباء العمانية تقريرًا عن حالة الطقس لليوم الخميس، وقالت إنه سيكون صحوًا بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر ومحافظة مسندم قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة.

ويأتي هذا مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والوسطى وظفار وعلى أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان.

و تهب الرياح على معظم محافظات السلطنة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة .

فيما تبلغ درجات الحرارة في ولاية السيب 28/ 20 وفي مدينة صلالة 28/ 22 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 32 في ولاية البريمي وفي فهود وأدناها 10 درجات في جبل شمس.

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