تصريح ولي العهد
محمد بن سلمان
الهدهد

تصريح ولي العهد يثير جدلاً واسعاً.. ابن سلمان حاول تقليد الأمير تميم لكنه فشل وصدم السعوديين بشأن خفض الرواتب 30%

كتب وطن
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على الرغم من فساده المستشري في المملكة وجرائمه التي تخطت حدود . خرج ولي العهد السعودي مطبقاً قصة الثعلب الذي برز في ثياب الواعظين، متحدثاً عن في المملكة وإجراءات مواجهة الفاسدين.

 

شغل السعوديين خلال الساعات الماضية. قائلاً :” إن الفساد في المملكة العربية السعودية أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن
تسوّل له نفسه، كبيرا أو صغيرا”.

 

وأوضح ابن سلمان، في كلمة له تعقيبا على الخطاب الذي ألقاه العاهل السعودي،
بن عبد العزيز آل سعود أمام ، أن الفساد انتشر في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة”، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

وأضاف: “هذا يعني أداء أسوأ من 5% إلى 15% على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكميا على مدى 30 سنة، وإنني بصدق
أعد هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة
العربية السعودية”.

 

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وتابع: “”نتائج حملة مكافحة الفساد واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث السنوات الماضية، ما يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية”، مؤكداً أن حملة مكافحة الفساد أثمرت عن أصول أخرى بعشرات المليارات نُقلت لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما تُسيّل بما فيها من عقارات وأسهم.

 

وفاجئ ابن سلمان السعوديين بشأن المرحلة التي كادت تجبر الحكومة السعودية على خفض
رواتب الموظفين بنسبة 30%.

 

وفي السياق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاق الساخر من تصريحات ولي العهد السعودي، متسائلين عن فساده وجرائمه التي لم يحاسب عليها أمام صمت القوى العظمى عليها وتحديداً جريمة مقتل جمال خاشقجي.

 

وقال المغرد القطري عيسى بن ربيعة، إن محمد بن سلمان صدم شعبه، مطالباً بالمقارنة بين
تصريحه وخطابات الأمير تميم بن حمد، قائلاً: “مبس: سنجتث – سنفعل – سنوفر، #تميم_المجد : أنجزنا – أصبحنا – قمنا مع حفظ مقام الشيخ تميم في المقارنة”.

 

وأضاف بن ربعية، في تغريدة رصدتها “وطن”: “خلال 4 سنوات ماذا قدم #مبس لشعبه؟ الشعوب تريد أفعال الكذب والتسويف ما يأكل عيش يا #مبس”.

 

وسخر تركي الشلهوب، من تصريحات محمد بن سلمان مذكراً بتصريحاته عن الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قائلاً: “محمد بن سلمان: سنضرب بيد من حديد كل من يمس بأمن الدولة، تذكرون لما اجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة !!”.

 

من ناحيته، استنفر مدير مكتب محمد بن سلمان، بدر العساكر، الذباب الإلكتروني السعودي، للتطبيل لولي العهد وتصريحاته المزيفة عن الفساد والفاسدين، رصدت “وطن” عدداً منها عبر نفس الهشاتاق

 

يشار إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية نشرت، الجمعة الماضية، بيانا كشفت فيه تورط
أحد منسوبيها ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن، بقيام الأول بالتلاعب
بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجة لرجاء وتوصية.

 

اعتقال امراء

الجدير ذكره، ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتقل عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال المعارضين لسياساته بحجة مكافحة الفساد في المملكة، وأجبرهم على دفع الأموال مقابل الإفراج
عنه، والذي كان الوليد بن طلال أبرزهم في حينها.

 

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