على الرغم من فساده المستشري في المملكة وجرائمه التي تخطت حدود السعودية. خرج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مطبقاً قصة الثعلب الذي برز في ثياب الواعظين، متحدثاً عن الفساد في المملكة وإجراءات مواجهة الفاسدين.

تصريح ولي العهد شغل السعوديين خلال الساعات الماضية. قائلاً :” إن الفساد في المملكة العربية السعودية أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن

تسوّل له نفسه، كبيرا أو صغيرا”.

سمو ولي العهد : وضعنا استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة، ما نتج عنها رفع مستوى متوسط سرعة "الإنترنت" حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات "الإنترنت" المتنقل.#تصريح_ولي_العهد#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 12, 2020

وأوضح ابن سلمان، في كلمة له تعقيبا على الخطاب الذي ألقاه العاهل السعودي، الملك سلمان

بن عبد العزيز آل سعود أمام مجلس الشورى، أن الفساد انتشر في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة”، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

سمو ولي العهد: أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، واستطعنا مضاعفة حجم الصندوق من 560 مليار ريال إلى ما يزيد عن 1.3 ترليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 ترليون ريال.#تصريح_ولي_العهد#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 12, 2020

وأضاف: “هذا يعني أداء أسوأ من 5% إلى 15% على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكميا على مدى 30 سنة، وإنني بصدق

أعد هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة

العربية السعودية”.

سمو ولي العهد: يستهلك الفساد في المملكة 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداءً أسوأ من 5% إلى 15% على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف، و بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث السنوات الماضية.#تصريح_ولي_العهد#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 12, 2020

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وتابع: “”نتائج حملة مكافحة الفساد واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث السنوات الماضية، ما يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية”، مؤكداً أن حملة مكافحة الفساد أثمرت عن أصول أخرى بعشرات المليارات نُقلت لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما تُسيّل بما فيها من عقارات وأسهم.

وفاجئ ابن سلمان السعوديين بشأن المرحلة التي كادت تجبر الحكومة السعودية على خفض

رواتب الموظفين بنسبة 30%.

وفي السياق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاق الساخر من تصريحات ولي العهد السعودي، متسائلين عن فساده وجرائمه التي لم يحاسب عليها أمام صمت القوى العظمى عليها وتحديداً جريمة مقتل جمال خاشقجي.

وقال المغرد القطري عيسى بن ربيعة، إن محمد بن سلمان صدم شعبه، مطالباً بالمقارنة بين

تصريحه وخطابات الأمير تميم بن حمد، قائلاً: “مبس: سنجتث – سنفعل – سنوفر، #تميم_المجد : أنجزنا – أصبحنا – قمنا مع حفظ مقام الشيخ تميم في المقارنة”.

وأضاف بن ربعية، في تغريدة رصدتها “وطن”: “خلال 4 سنوات ماذا قدم #مبس لشعبه؟ الشعوب تريد أفعال الكذب والتسويف ما يأكل عيش يا #مبس”.

#تصريح_ولي_العهد صدم شعبه

قارن بين تصريح #مبس

وخطابات سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد#مبس : سنجتث – سنفعل – سنوفر#تميم_المجد : أنجزنا – أصبحنا – قمنا

مع حفظ مقام الشيخ تميم في المقارنة.. خلال 4 سنوات ماذا قدم #مبس لشعبه؟

الشعوب تريد أفعال

الكذب والتسويف ما يأكل عيش يا #مبس .. — عيسى بن ربيعه (@3issaqtr) November 13, 2020

وسخر تركي الشلهوب، من تصريحات محمد بن سلمان مذكراً بتصريحاته عن الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قائلاً: “محمد بن سلمان: سنضرب بيد من حديد كل من يمس بأمن الدولة، تذكرون لما اجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة !!”.

محمد بن سلمان: سنضرب بيد من حديد كل من يمس بأمن الدولة. تذكرون لما اجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة !!#تصريح_ولي_العهد pic.twitter.com/QZYcKoKcoc — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 13, 2020

من ناحيته، استنفر مدير مكتب محمد بن سلمان، بدر العساكر، الذباب الإلكتروني السعودي، للتطبيل لولي العهد وتصريحاته المزيفة عن الفساد والفاسدين، رصدت “وطن” عدداً منها عبر نفس الهشاتاق

سمو #ولي_العهد:

"لقد عملنا على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعليا شريكا للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعاً دون تفرقة، وقد تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31%."#تصريح_ولي_العهد pic.twitter.com/axT40ayQz0 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 12, 2020

🇸🇦🇸🇦

معكم.. ولاءً بفخر

معكم.. طموحنا لا يحده أمر

معكم.. بعمل وقيم شعب سنحقق المنجزات pic.twitter.com/dE92hAatlz — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 13, 2020

اليوم مملكتنا اصبحت مضرب مثل لمحاربتها للفساد اليوم الكثير من شعوب دول العالو يطالبون بشخصية مثل الامير محمد بن سلمان ..

اليوم لا مكان للفاسدين ولا للفساد بيننا

فالفساد حرمت الوطن و المواطنين من 15% من مزانية الدولة سنوياً خلال العقود الثلاثة الماضية #تصريح_ولي_العهد pic.twitter.com/xqDXB9AvYi — عبدالعزيز التركي (@Aziz49_0) November 13, 2020

#تصريح_ولي_العهد

تصريح من رجل طموح شاب برز فرسم خطوات ثابتة نحو مستقبل مزهر بالعطاء قائد نظرته ثاقبة نحو الرقي￼بشعبه وبلده نحو مصاف دول العالم، نحن معه قلباً وقالبا￼ً ،ونسأل الله أن يوفقه ،ويصلح بطانته لخدمة دينه ووطنه وشعبة وأمته العربية والإسلامية سير ونحن معك والله يحفظك. pic.twitter.com/KgQ1BdZd6L — ((ماجد زمانه )) (@Magedzmanee) November 13, 2020

#تصريح_ولي_العهد

همة طويق وطموح يعانق السماء pic.twitter.com/vM555hvS5J — الإعلامي قاسم الخبراني (@khubrani2030) November 12, 2020

يشار إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية نشرت، الجمعة الماضية، بيانا كشفت فيه تورط

أحد منسوبيها ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن، بقيام الأول بالتلاعب

بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجة لرجاء وتوصية.

اعتقال امراء

الجدير ذكره، ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتقل عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال المعارضين لسياساته بحجة مكافحة الفساد في المملكة، وأجبرهم على دفع الأموال مقابل الإفراج

عنه، والذي كان الوليد بن طلال أبرزهم في حينها.

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