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يُكشف لأول مرة عن صوره .. مفاجأة عن زوج العارضة السعودية مودل روز الذي حقق لها حلمها بالتعري!

كتب وطن
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لأوّل مرّة، كشف حساب يُعنى بمتابعة أخبار المشاهير، عن صورة وهوية زوج العارضة .

ووفقاً لحساب (Celebs Arabic) عبر “تويتر” فقد أكّد أن زوج العارضة مودل روز هو ”.

وذكر الحساب أن “آل حمود” يعتبر أحد أكبر وكلاء الأعمال في امريكا.

وأشار الحساب إلى أنّ “آل حمود” تزوج مودل روز عام 2013، وحقّق حلمها لاحقًا لتصبح عارضة أزياء.

ولم تؤكد مودل روز أو تنفي الخبر حتى الآن.

وتصدّر وسم (#زوج_مودل_روز) موقع تويتر في السعودية فور نشر الحساب هوية وصورة زوج العارضة السعودية .

ودائماً ما تثير العارضة السعودية مودل روز غضب المتابعين بتجاوزها الخطوط الحمراء، بمشاهد فاضحة تتعمد خلالها ارتداء ملابس جريئة.

 

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