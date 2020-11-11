يُكشف لأول مرة عن صوره .. مفاجأة عن زوج العارضة السعودية مودل روز الذي حقق لها حلمها بالتعري!

لأوّل مرّة، كشف حساب يُعنى بمتابعة أخبار المشاهير، عن صورة وهوية زوج العارضة السعودية مودل روز.

ووفقاً لحساب (Celebs Arabic) عبر “تويتر” فقد أكّد أن زوج العارضة مودل روز هو رجل الأعمال السعودي “محمد آل حمود”.

وذكر الحساب أن “آل حمود” يعتبر أحد أكبر وكلاء الأعمال في امريكا.

وأشار الحساب إلى أنّ “آل حمود” تزوج مودل روز عام 2013، وحقّق حلمها لاحقًا لتصبح عارضة أزياء.

حصريًا لـCelebs Arabic: نستطيع التأكيد لكم أن زوج العارضة مودل روز هو رجل الأعمال السعودي "محمد آل حمود". "محمد" يعتبر أحد أكبر وكلاء الأعمال في امريكا، وتزوج مودل روز في 2013، وحقّق حلمها لاحقًا لتصبح عارضة أزياء.#زوج_مودل_روز pic.twitter.com/ssxO4qMQ98 — Celebs Arabic (@CelebsArabicII) November 11, 2020

ولم تؤكد مودل روز أو تنفي الخبر حتى الآن.

وتصدّر وسم (#زوج_مودل_روز) موقع تويتر في السعودية فور نشر الحساب هوية وصورة زوج العارضة السعودية .

ودائماً ما تثير العارضة السعودية مودل روز غضب المتابعين بتجاوزها الخطوط الحمراء، بمشاهد فاضحة تتعمد خلالها ارتداء ملابس جريئة.