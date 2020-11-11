وفاة رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
وفاة رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
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ما سبب وفاة رئيس الوزراء البحريني؟! .. مات في اليوم الذي وافقت فيه إسرائيل رسمياً على التطبيع مع المنامة

كتب وطن
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أعلن وفاة رئيس الوزراء الأمير  في مستشفى “مايو كلينك” في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تذكر الوكالة البحرينية الرسمية سبب الوفاة.

وتصادفت في ذات اليوم الذي وافق فيه الكنيست الإسرائيلي على مع .

وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أطول رئيس حكومة في العالم، بعد أن تولى هذا المنصب في عام ١٩٧٠م.

وأشارت وكالة أنباء البحرين إلى أن مراسم الدفن ستكون بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وتقتصر على عدد محدد من الأقارب.

وأمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من غد الخميس.

وفي الثامن عشر من أكتوبر الماضي، وقعت والبحرين رسميا اتفاق التطبيع بينهما، بعد مباحثات أجراها وفد إسرائيلي وأميركي مشترك في ، في أول زيارة رسمية بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات في الولايات المتحدة.

ولعب  الأمير خليفة دوراً في الاتصالات التي سبقت الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل والبحرين حيث أجرى قبل بضعة أشهر محادثات مع رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.

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تعليق 1
  1. هزاب يقول

    رئيس وزراء لمدة 50 عاما! ومحصلة الانجازات صفر! خخخخخخخخ1 من حق منطقة الخليج التفاخر بأرقام قياسية خيالية أطول حاكم وأفدم حاكم عرب الهالك كابوس أطم رئيس وزراء الهالك خليفة بن سلمان ! أقدم وزير للدفاع الهالك سلطان بن عبدالعزيز ! أقدم وزير خارجية الهالك صباح الاحمد ويليه الهالك سعود الفيصل! أقدم وزير داخلية الهالك نايف بن عبد العزيز ! هم في النهاية أصفار مكعبة وأصفار على الشمال! خخخخخخخ1 رئيس وزراء البحرين في كل مرحلة هو ضد المصالحة في بلاده! وضد أية معارضة حتى بالكلام ! وفي النهاية لم يحقق لبلاده الصغيرة جدا بالكاد ترى في الخارطة أية انجازات!

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