“أمي طقتني وطردتني من المنزل”.. كويتية تغلب الشيطان بما فعلته مع طفلتها وتطلب من الشرطة الاتصال بوالدها!

شهدت أروقة المحاكم بالكويت قضية غريبة حين تعرضت طفلة إلى الضرب والطرد والتعنيف من قبل والدتها التي رفضت استلامها أيضاً بعد عثور الشرطة عليها.

وقال مصدر أمني لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إن رجال الأمن عثروا على طفلة (12 عاماً)، تجول على الواجهة البحرية لفترة طويلة حسب بلاغ تلقته عمليات الداخلية.

وانتقل رجال الأمن على الفور إلى موقع البلاغ ورصدت آثار ضرب على الطفلة، وبسؤالها عما حدث قالت “أمي طقتني وطردتني من المنزل”.

وحاولت الطفلة الكذب أثناء سؤالها عن بياناتها، حتى لا يتم إعادتها كرهاً عنها إلى منزل والدتها، لكن رجال الأمن أعادوا التحقيق معها فزودتهم باسمها الحقيقي ومكان إقامتها في منزل والدتها.

وكانت المفاجأة حين تم التواصل مع الأم والتي أقرت بضرب الفتاة ورفضت تسلمها، وطلبت من رجال الأمن الاتصال بوالدها لتسلّمها لأنها لم تعد تقوى على الطفلة على حسب قولها.

وأمر وكيل نيابة العاصمة بتسجيل قضية بتصنيف جنايات بحق الأم لضرب ابنتها الطفلة وطردها من منزل الأسرة بل ورفضت تسلمها.

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