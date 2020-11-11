قطر تجلط ابن سلمان في بيان هو الاول من نوعه منذ الحصار الجائر عليها وهذا ما جاء فيه

أدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان هو الاول من نوعه بشأن السعودية منذ الحصار الذي فرضته الرياض ومن خلفها الإمارات والبحرين ومصر على الجارة قطر، الهجوم الذي وقع اليوم الاربعاء داخل مقبرة لغير المسلمين في السعودية.

البيان الاول من نوعه والذي أطلقته الخارجية القطرية جاء فيه إدانة قطر بأشد العبارات، الهجوم الذي وقع اليوم داخل مقبرة لغير المسلمين بعبوة ناسفة واستهدف حفلا حضره ممثلو سفارات غربية بمدينة جدة السعودية.

وجاء أيضاً في نص بيان الخارجية القطرية: “تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة الاعتداء التي وقعت أثناء حضور القنصل الفرنسي في المملكة العربية السعودية لمناسبة في مدينة جدة وأدت إلى سقوط جريحين”.

وجددت الوزارة “موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب”.

وأعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، إصابة شخصين بهجوم بعبوة ناسفة استهدف مشاركين في مراسم جرت بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، قوبل بإدانات من عدة دول بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر والإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، تصريحات للناطق الإعلامي لإمارة منطقة مكة سلطان الدوسري، أكد فيها أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة “اعتداء جبان” أثناء حضور عدد من القناصل، لمناسبة في محافظة جدة.

وأوضح أن الهجوم نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك.

وبعد الهجوم، أصدرت السفارة الفرنسية بالإمارات بيانا دعت فيها رعاياها إلى ضرورة توخي الحذر، وخصوصا في الأماكن السياحية والمناطق الموجود بها جاليات أجنبية.

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