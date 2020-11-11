فيديو ينشر لأول مرة لاتصال سلمان العودة بحفيده والمكالمة ثوانٍ معدودة .. ماذا قال؟

نشر حساب “معتقلي الرأي” المهتم بشؤون المعتقلين في سجون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مقطع فيديو لمكالمة هاتفية أجراها الداعية سلمان العودة من السجن مع عائلته وحفيده.

ويظهر مقطع الفيديو، حفيد سلمان العودة، ميلاد، وهو يتحدث إلى جده على عَجَلْ، وهو الفيديو الذي ينشر لأول مرة، فيما لم يعرف موعد تصوير هذا الفيديو أو موعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الداعية السعودي مع عائلته.

🔴 عاجل

فيديو يُنشر لأول مرة لمكالمة أجراها الشيخ #سلمان_العودة مع أهله وحفيده. pic.twitter.com/rrGMqu0rQF — معتقلي الرأي (@m3takl) November 11, 2020

وفي المحادثة سُمع صوت الشيخ سلمان العودة وهو يرحب بعائلته وحفيده ميلاد، فيما بدا مستعجلاً على إنهاء الحديث، الأمر الذي يؤكد وجود ضغط عليه من أجل الحديث لوقت قصير مع العائلة وفق ما يُعلن من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو معبرين عن حزنهم لاعتقال الشيخ العودة منذ ثلاث سنوات، وغضبهم على نظام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق، أعلن عبد الله العودة نجل الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة أن محكمة سعودية قررت تأجيل محاكمة والده إلى جلسة 16 نوفمبر الجاري، قائلاً: “تأجلت جلسة الوالد سلمان العودة اليوم إلى بعد شهر في ١٦ نوفمبر”.

وأعرب محامو الشيخ العودة، عن تخوفهم من أن يحكم عليه بالإعدام، على خلفية تغريدة كتبها عن الأزمة بين الرياض والدوحة.

وأصدر محامو العودة الفرنسيون، بيانا في باريس، أكدوا فيه أن محاكمته “تندرج في إطار سياسة اضطهاد قضائي تقوم بها السعودية ضد مثقفين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي”.

الجدير ذكره، أن السلطات السعودية وبأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان، أوقفت الداعية السعودي في سبتمبر/ أيلول 2017، وكان قد شغل منصب مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.