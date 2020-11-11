عقول عبقرية فذة.. “شاهد” إنجاز عُماني مشرف لبنات السلطنة في الكويت

في إنجاز عٌماني جديد يحسب لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان، حققت الوزارة ممثلة في فريق السلطنة المشارك بمسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية ال(٢٠) للفتيات فوز كبير.

وتمكن فريق السلطنة في مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح التي أقيمت عن بُعد بدولة الكويت من إحراز المركز الأول في مشروع: مكافحة فطر لاسيدوبلوديا المسبب لتصمغ الحمضيات مخبريا باستخدام المستخلصات النباتية، لمدرسة الدسر للتعليم الأساسي.

حققت الوزارة ممثلة في فريق السلطنة المشارك في مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية ال(٢٠) للفتيات 2019/2020م والتي أقيمت عن بُعد بدولة الكويت المركز الأول في مشروع:مكافحة فطر لاسيدوبلوديا المسبب لتصمغ الحمضيات مخبريا باستخدام المستخلصات النباتية، لمدرسة الدسر للتعليم الأساسي pic.twitter.com/RGfzVElsKj — وزارة التربية والتعليم (@EduGovOman) November 10, 2020

‏كما حققت وزارة التربية والتعليم بالسلطنة المركز الأول في مشروع: بديل آمن لمكافحة بعوضتي الأنوفليس والزاعجة المصرية (روز)، لمدرسة الغبرة للتعليم الأساسي.

حققت الوزارة ممثلة في فريق السلطنة المشارك في مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية ال(٢٠) للفتيات 2019/2020م والتي أقيمت عن بُعد بدولة الكويت المركز الأول في مشروع: بديل آمن لمكافحة بعوضتي الأنوفليس والزاعجة المصرية (روز)، لمدرسة الغبرة للتعليم الأساسي pic.twitter.com/tpjfP3wIh7 — وزارة التربية والتعليم (@EduGovOman) November 10, 2020

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وركز تلفزيون سلطنة عمان الرسمي على هذا الإنجاز، وجاء في نشرته “مشروعان مدرسيان من #السلطنة يفوزان بالمركز الأول في مسابقة علمية بـ #الكويت”

ونقل تلفزيون عمان عن الطالبة مروة بنت خليفة الحنظلية. قولها إن فكرة المشروع تقوم على مكافحة البعوض الناقل للأمراض باستخدام المبيدات النباتية بدلا من المبيدات الكيميائية.

▶️ الطالبة مروة بنت خليفة الحنظلية: فكرة المشروع تقوم على مكافحة البعوض الناقل للأمراض باستخدام المبيدات النباتية بدلا من المبيدات الكيميائية https://t.co/SZFVgpxBhO#مركز_الأخبار pic.twitter.com/JkQ5nRZ8PP — مركز الأخبار (@omantvnews) November 10, 2020

ويشار إلى أنه في أواخر أكتوبر الماضي أظهر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، اختراع مذهل لشاب عماني حاز إعجاب العديد من النشطاء.

الشاب العُماني أحمد الجابري، قدم حلا مفيدا جدا بالنسبة للمزارعين الذين يعاون شحا في المياه في مزارعهم.

ويهدف اختراع الشاب العماني إلى تقليل شح المياه من خلال تقليل الكمية المستخدمة في ري الحقل.

وسيحدث ذلك من خلال قياس رطوبة التربة، وعلى ذلك يتم التحكم في ضخ المياه بالفتح والغلق حسب قراءة المؤشر.

ويستخدم الجهاز خاصية WIFI في التحكم في هذه العملية، وتفاعل عديد من النشطاء والمغردين مع اختراع الشاب مشيدين بذكائه وتفوقه.

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