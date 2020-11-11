طبعت قبلة ساخنة على خده.. “شاهد” فوز العتيبي تستقبل زوجها بحرارة وفستان عاري في احد مطارات!

وثقت الناشطة السعودية المثيرة للجدل فوز العتيبي، لحظة استقبالها لزوجها في أحد المطارات، بعد أشهر من الفراق، بسبب حظر السفر بعد جائحة فيروس “كورونا”.

ونشرت فوز العتيبي مقطع فيديو عبر “تويتر” و”انستجرام” رصدتهما “وطن”، ظهرت خلالها بفستان أحمر قصير يحتوي على عديد من الفتحات، وقامت باحتضان زوجها وتقبيله في المطار لحظة وصوله، ثم استعرضت آثار أحمر الشفاه التي طبعتها على “ثوب” زوجها.

وعلقت فوز العتيبي قائلة: “باركوا لي أخيرا تم لم شملنا بعد ست أشهر فراق بسبب حظر السفر الله يلم شمل كل المحبين على خير”.

باركوا لي أخيرا تم لم شملنا بعد ست أشهر فراق بسبب حظر السفر الله يلم شمل كل المحبين على خير 🤍#فوز_العتيبي #الحالات_الاستثنائية pic.twitter.com/k2bRW0oXXj — فوز العتيبي 🇸🇦 (@zooztox) November 10, 2020

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وأثار المقطع غضب السعوديين الذين استنكروا وجود هذه المظاهر الجريئة في مطارات المملكة،

بينما لم يصدق آخرون أن الانفتاح في السعودية وصل إلى هذا الحد.

انا تركت كل شيء وركزت ع الشيله والفستان الاحمر والا اخر الفيد تورينا الروج ع ثوب زوجها فوضى فوضى عاااارمه https://t.co/Mpxdf05fEw — نوف (@xx_IIII6) November 11, 2020

مبروك ، بخصوص السعوديين في تطور وتقبل للحياة الفري ليلحقوا بركب الامم شيء جميل 👍 https://t.co/gbFXek808p — ناي (@inow93) November 11, 2020

انا وش قاعد اشوف؟؟؟ هذا بالسعوديه متأكدين؟ https://t.co/rEQHgl5Elc — S.T (@salehtuw) November 10, 2020

واعتادت فوز العتيبي على استفزاز المتابعين بمشاهد جريئة تجمعها بزوجها. فظهرت بأحد الفيديوهات وهي تجلس على فخديه وهما يتبادلان القبل، في مشهدٍ اثار غضب المتابعين .

وعلقت “العتيبي” على الفيديو بالقول: “اكتشفت ان اللون الأحمر لايق علي والله يإني صورت مقاطع كثيره تجنن متحمسة اضبطها وانزلها”.

ولا تتوقف فوز العتيبي عن نشر مشاهد “ساخنة” مع زوجها، بمواقع التواصل، متجاهلةً كل الإنتقادات التي تطالها بسبب ذلك .

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