فوز العتيبي
فوز العتيبي
حياتنا

طبعت قبلة ساخنة على خده.. “شاهد” فوز العتيبي تستقبل زوجها بحرارة وفستان عاري في احد مطارات!

كتب وطن
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وثقت الناشطة المثيرة للجدل ، لحظة استقبالها لزوجها في أحد المطارات، بعد أشهر من الفراق، بسبب حظر السفر بعد جائحة فيروس “”.

 

ونشرت فوز العتيبي مقطع فيديو عبر “تويتر” و”انستجرام” رصدتهما “وطن”، ظهرت خلالها بفستان أحمر قصير يحتوي على عديد من الفتحات، وقامت باحتضان زوجها وتقبيله في المطار لحظة وصوله، ثم استعرضت آثار أحمر الشفاه التي طبعتها على “ثوب”  زوجها.

 

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وعلقت فوز العتيبي قائلة: “باركوا لي أخيرا تم لم شملنا بعد ست أشهر فراق بسبب حظر السفر الله يلم شمل كل المحبين على خير”.

 

 

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وأثار المقطع غضب السعوديين الذين استنكروا وجود هذه المظاهر الجريئة في مطارات المملكة،
بينما لم يصدق آخرون أن الانفتاح في السعودية وصل إلى هذا الحد.

 

 

واعتادت فوز العتيبي على استفزاز المتابعين بمشاهد جريئة تجمعها بزوجها. فظهرت بأحد الفيديوهات وهي تجلس على فخديه وهما يتبادلان القبل، في مشهدٍ اثار غضب المتابعين .

 

وعلقت “العتيبي” على الفيديو بالقول: “اكتشفت ان اللون الأحمر لايق علي والله يإني صورت مقاطع كثيره تجنن متحمسة اضبطها وانزلها”.

 

 

ولا تتوقف فوز العتيبي عن نشر مشاهد “ساخنة” مع زوجها، بمواقع التواصل، متجاهلةً كل الإنتقادات التي تطالها بسبب ذلك .

 

 

 

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