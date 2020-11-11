شعر بها جميع الكويتيين وأثارت الهلع.. “شاهد” تفاصيل الهزة الأرضية وموقعها في الكويت

أفاد ناشطون ووسائل إعلام في الكويت بأن المواطنين والمقيمين شعروا اليوم، الأربعاء، بهزة أرضية في تمام الساعة ٥:٥٨ مساءً ونشرت الذعر والقلق.

عاجل#هزه_ارضيه بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر و على عمق 10 كم

جنوب غرب دولة #الكويت قرب الحدود السعودية

على بعد 63 كم جنوب غرب العاصمة #الكويت

و على بعد 48 كم جنوب غرب الاحمدي pic.twitter.com/LyA3Hi0y6V — فهد الجهني (@F__A_H_A__D) November 11, 2020

وحسب الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية فإن الهزة الأرضية كانت بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر في منطقة “أم قدير” علي عمق ١١ كيلومتراً.

وكانت الكويت قد تعرضت أواخر شهر مارس الماضي لهزة أرضية شعر بها جميع سكان البلاد، بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، في شمال منطقة العبدلي.

وكتب العديد من الكويتيين على تويتر بشأن هذه الهزة، مؤكدين ما حدث ومتمنين للجميع السلامة.

﴿ رَبِّي اجعَل هَذَا البَلد آمِناً ﴾

اللهُم احفظ الكويت ومن عليها من كل مكروه 🇰🇼#هزه_ارضيه — ♡ (@d__alooool) November 11, 2020

#هزة_أرضية

هزة ارضية في ام الهيمان شعرنا فيها وهتزت الارض اللهم الطف فينا يارب — Ahmad alrefaei (@GooMANood) November 11, 2020

وكتب القارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي في هذا الشأن ما نصه:”وديعتك #الكويت وأهلها يارب”، كما نشر بتغريدة أخرى حديث عن الزلازل.

عن سلمة بن نفيل قال

كنا جلوسًا عند النبي ﷺ

وهو يوحى إليه فقال:

إني غير لابث فيكم

ولستم لابثين بعدي إلا قليلا

وستأتوني أفنادًا يفني بعضكم بعضا

وبين يدي الساعة موتان شديد

وبعده سنوات الزلازل. رواه أحمد وصححه الارناؤوط *أفنادًا : الأفناد الفرق المختلفين، الواحد فند

#هزة_أرضية pic.twitter.com/kw5o2Yj8LP — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) November 11, 2020

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