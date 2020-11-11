هزة أرضية
هزة أرضية
الهدهد

شعر بها جميع الكويتيين وأثارت الهلع.. “شاهد” تفاصيل الهزة الأرضية وموقعها في الكويت

كتب وطن
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أفاد ناشطون ووسائل إعلام في بأن المواطنين والمقيمين شعروا اليوم، الأربعاء، بهزة أرضية في تمام الساعة ٥:٥٨ مساءً ونشرت الذعر والقلق.

 

وحسب الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية فإن الهزة الأرضية كانت بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر في منطقة “أم قدير” علي عمق ١١ كيلومتراً.

 

 

وكانت الكويت قد تعرضت أواخر شهر مارس الماضي لهزة أرضية شعر بها جميع سكان البلاد، بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، في شمال منطقة العبدلي.

 

وكتب العديد من الكويتيين على تويتر بشأن هذه الهزة، مؤكدين ما حدث  ومتمنين للجميع السلامة.

 

وكتب القارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي في هذا الشأن ما نصه:”وديعتك #الكويت وأهلها يارب”، كما نشر بتغريدة أخرى حديث عن الزلازل.

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