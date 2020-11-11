أثار مقطع فيديو لأحد مرشحي البرلمان (نائب أردني) في الانتخابات البرلمانية الاردنية غضباً لدى الأردنيين، بعد احتفاله بنجاحه وكسر الحظر في محافظة معان. وذلك بعد وقت دخول الحظر الذي تفرضه السلطات للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، تجمهر عدد كبير من المواطنين للاحتفال بنجاح أحد المرشحين. رغم دخول حظر التجول حيز التنفيذ، غير مُلتزمين بالإجراءات الوقائية العامة المفروضة عليهم للوقاية من فيروس “كورونا”، كما تخلل الاحتفال إطلاق كثيف للنيران بشكل عشوائي.

رغم دخول حظر التجول حيز التنفيذ، احتفالات ليلة أمس في محافظة معان بنجاح أحد المرشحين للبرلمان تخللها اطلاق كثيف للنيران#مقاطعة_الانتخابات_النيابية pic.twitter.com/PcgFKuh7sK — الأردنية نت (@alurdunyya) November 11, 2020

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إيقاف هذه الكارثة التي جاءت متزامنة مع قفزة قياسية جديدة في إصابات ووفيات كورونا في البلاد، بعد أن سجل الأردن اليوم الأحد 52 وفاة و4519 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 109,321 حالة، بينما يرتفع إجمالي

عدد الوفيات إلى 1233 حالة.

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الفيسبوك مليان فيديوهات احتفالات ضخمة بعد منتصف الليل اعداد المصابين بكورونا ستصبح عشرات الالاف بعد احتفالات مبارح — Ali Al_dalahmeh أبو موسى (@Abomousa55) November 11, 2020

الحظر الشامل بالعاصمة بس 😂 https://t.co/c2BbAHkWNF — Mohammed 🌙☀️🐙 (@MohammedAyyad32) November 11, 2020

وضبطت السلطات الأردنية مواطنين مصابين بكورونا حاولوا التسلل والإدلاء بأصواتهم

في الانتخابات الجارية.

وأحال رئيس لجنة انتخاب الدائرة الرابعة بمحافظة إربد بالأردن، معين الخصاونة، ناخبا مصابا بكورونا إلى المدعي العام. إثر محاولته المشاركة بالاقتراع، في أحد المراكز بالشونة الشمالية.

شراء الأصوات

هذا وقد شهدت الانتخابات البرلمانية حدثاً كارثياً بعد انتشار مقطع فيديو يوثق شراء الأصوات. ما أثار غضباً لدى الأردنيين، وسط دعوات بمقاطعة تلك الانتخابات من أوساط الشعب الأردني.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام أردنية ورصدته “وطن” مجموعة كبيرة من المواطنين الأردنيين يقوم شخص بإجبارهم على أداء القسم على القرآن الكريم. بالتصويت في القائمة محددة ولعدد من الشخصيات، وذلك مقابل مبلغ من المال.

وجرت الانتخابات النيابية في وقت يواجه فيه العالم والأردن ظروفا استثنائية في مواجهة فيروس كورونا،، حيث عملت الحكومة الأردنية على نشر 53 ألف عنصر أمني في عموم محافظات البلاد لضمان أمن العملية الانتخابية في 1880 مركز اقتراع، وفق ضوابط صحية موضوعة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب الأردني التاسع عشر 4.6 مليون ناخب، منهم 2.2 مليون من الذكور و2.4 مليون من الإناث.

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