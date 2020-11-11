تعنيف المرأة
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“الله ينتقم منك”.. “شاهد” سعودي “عديم رجولة” يعتدي على زوجته بالضرب ويثير موجة غضب واسعة!

كتب Author 2
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لصرخات امرأة سعودية يتم تعنيفها في حي الفيصيلية في مدينة عرعر شمال المملكة.

 

ويُسمع بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، صوت رجل يُعنف لفظياً قبل أن يتحول الأمر إلى جسدياً وتتعالى صوت صرخاتها، ولم يتبين صلة القرابة بينهما.

 

ودشن المغردون هاشتاج ، عبروا خلاله عن غضبهم مما تتعرض له المرأة، مستنكرين “تقاعس” في حماية السيدات المعنفات.

 

ولاحقاً، أعلن أنه رصد الحالة، وتبين أن زوجها هو الذي يُعنفها، وتم توجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة عرعر وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.

 

وتتعرض نساء عدة في للعنف الأسري، وأفادت “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” أنها واجهت 8,016 حالة من الإيذاء الجسدي والنفسي، ومعظمها يتعلق بالعنف بين الزوجين، وجرّمت السعودية العنف الأسري في 2013، لكن الناشطين انتقدوا عدم تطبيق القانون.

 

وتشير تقديرات “برنامج الأمان الأسري الوطني” السعودي أن 35% من النساء السعوديات تعرضن للعنف.

 

ويتولى مركز بلاغات العنف الأسري 1919 في السعودية متابعة حالات العنف الأسري والشكاوى التي تتقدم بها النساء، لكن سعوديات يقلن إن المركز لا يقوم بدوره كما يجب ولا يتخذ ما يتلاءم من إجراءات مع ممارسي العنف الأسري.

 

وتنتقد السعوديات غياب قوانين الحماية وتتهم بعضهن أيضا السلطات “بالتواطؤ مع الرجال ممارسي العنف على أسرهم”.

 

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