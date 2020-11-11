دبي تنهار وتُفلس .. بلومبرغ الأمريكية تكشف عن ضربة مؤلمة جديدة لإمارة محمد بن راشد!

يوماً تلو آخر، تتوالى الضربات التي تتعرض لها الإمارات وبخاصة إمارة دبي في أعقاب جائحة

كورونا وانخفاض أسعار النفط إضافةً إلى الديون التي بدأت منذ أشهر تعصف بالإمارة.

وكشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن دبي طرحت نظام التبريد الخاص بأكبر مطاراتها للبيع.

وعيَّن الكيان الحكومي الذي يشرف على البنية التحتية للمطار الرئيسي شركة Standard Chartered Plc مستشاراً لهذه الصفقة، وقد بلغت قيمة الأعمال بالكامل نحو 750 مليون دولار وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأن التفاصيل خاصة.

“ليس هناك ما يضمن التوصل إلى اتفاق”

كجزء من الصفقة، يحصل المستثمرون على عقد إيجار طويل الأجل لتشغيل الأصول، على

حد قول المطلعين، مما يوفر عوائد ثابتة طوال مدة العقد.

كما قال الأشخاص أنفسهم، إن الشركة تتطلع إلى تقديم حصة مسيطرة وتتواصل مع المتخصصين المحليين والدوليين في تبريد المناطق، فضلاً عن الجهات الفاعلة العالمية بمجال البنية التحتية.

وما تزال المحادثات في مرحلة مبكرة وليس هناك ما يضمن التوصل إلى اتفاق.

فيما رفضت شركة StanChart التعليق، ولم يردّ المكتب الإعلامي في دبي على الرسائل

التي تطلب التعليق.

يعد بيع الأصول الحكومية أكثر ندرة، حيث أُبرمت أحدث صفقة في عام 2019 عندما وافقت شركة

مراس القابضة المملوكة لدبي على السماح لشركة Brookfield Asset Management Inc بامتلاك

وتشغيل بعض حيازاتها من التجزئة.

ومن شأن البيع المحتمل أن يسمح أيضاً لمالك المطارات بتسليم عمليات التبريد في المناطق العملاقة إلى مشغلين أكثر تخصصاً وفاعلية من حيث التكلفة.

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“التبريد”

ويعتبر تبريد المناطق هو الطريقة المفضلة والأكثر استدامة في منطقة الخليج لمكافحة درجات الحرارة، التي غالباً ما ترتفع فوق 43 درجة مئوية خلال فصل الصيف.

وتولد المصانع المياه المبردة، التي تُرسل بعد ذلك عبر الأنابيب لتبريد هواء المباني التي تتراوح بين عديد من ناطحات السحاب والفيلات في دبي، وصولاً إلى خط المترو والمتنزهات الترفيهية.

وقد كان هذا القطاع في حالة من التماسك، حيث تتوقع شركة تبريد بأبوظبي -والمساهم الرئيسي فيها شركة Engie SA الفرنسية- مزيداً من الصفقات بعد شراء حصة 80% من وحدة تبريد المناطق التابعة لشركة إعمار العقارية مقابل 675 مليون دولار.

ونصحت Standard Chartered “إعمار” بشأن الصفقة.

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