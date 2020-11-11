انتفاضة مصرية على مواقع التواصل للقبض على شاب مسيحي أساء للنبي محمد بأبشع الألفاظ والسلطات تتحرك

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر انتفاضة واسعة من قبل النشطاء الذين طالبوا السلطات، بالقبض على شاب مسيحي أساء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

#محاكمه_يوسف_هاني

المعتوه هذا مدرس بالإسماعيلية

سب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأبشع الألفاظ

هذا ياخد أعدم ✋ pic.twitter.com/sUA3PPoH87 — tala Mohammad (@PeK8KqrYb36y7jL) November 11, 2020

وفي التفاصيل فقد أثار شاب مسيحي يدعى يوسف هاني، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما انتشرت صورة أظهرت ردوده على إحدى مستخدمات ”فيسبوك“ تضمنت سبًا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما قوبل بهجوم واسع ومطالبة بالتحقيق معه.

أيُتلـفّظ بهذا الفُجْر فـي بـلد(#مصر 🇪🇬)

(96%) منها يدينون بـ #الأسلام؟!

لا خير فينا إن لم تُتخذ الإجراءات ضدّ هذا الصليبيُّ الفاجر الذي يسبّ نبينا ﷺ؛ فعلى المؤسسات أن تتدخّل فورا حتّى يرتدع أمثال هؤلاء الكفرة الفجرة. من الذي يؤجج الفتنة الآن؟!#محاكمة_يوسف_هاني.. #إلا_رسول_الله pic.twitter.com/xadHWDWiMG — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) November 11, 2020

ووفق المعلومات المتداولة على مواقع التواصل، فإن الشاب يدعى يوسف هاني، من محافظة الإسماعيلية، وكان يرد على منشور فتاة مسلمة على فيسبوك، عندما هاجم النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وخلال ساعات قليلة انتشرت صورة لهذه الردود وعنوان صفحته الشخصية، وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاكمته.

وتصدر وسم ”#محاكمة_يوسف_هاني“ قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر وفيسبوك، وطالب مغردون عبره بضرورة تقديم الشاب للمحاكمة ومعاقبته على ما نسب إليه.

اول بلاغ للنائب العام فى الخنزير النجس #محاكمه_يوسف_هاني pic.twitter.com/skb27Obvln — جلال رزق (@1959Galal) November 11, 2020

وقال مغردون إنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد الشاب، كما أشار آخرون إلى أنهم بصدد توكيل عدد من المحامين لمتابعة القضية.

وذكر عدد من رواد ”فيسبوك“ أن الشاب ”أساء لنبينا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم، وحتى لا تحدث أي فتنة بيننا كأخوة وشركاء في الوطن نرجو القبض عليه على الفور واتخاذ اللازم معه“.

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثتها هذه الحملة، كشف مصدر أمني بمديرية أمن الإسماعيلية أن الشاب حضر إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن سرقة صفحته الشخصية على ”فيسبوك“، وذلك بعدما انتشرت القضية بشدة على مواقع التواصل.

عاجل | الأمن يلقي القبض على المدرس #يوسف_هاني المتهم بالإساءة للنبي في #الإسماعيلية بحسب ما نقلته صحف محلية

ووسم #محاكمة_يوسف_هاني يتصدر تويتر pic.twitter.com/PsvCC59L2m — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 11, 2020

وأضاف المصدر، في تصريحات لوسائل إعلام أن أجهزة الأمن تحفظت على الشاب في مقر الأمن الوطني بمدينة الإسماعيلية حاليًا، بعدما أثبتت التحريات أنه بنفسه وراء الواقعة.

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