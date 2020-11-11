مظاهرة نصرة للنبي
مظاهرة نصرة للنبي
الهدهد

انتفاضة مصرية على مواقع التواصل للقبض على شاب مسيحي أساء للنبي محمد بأبشع الألفاظ والسلطات تتحرك

كتب وطن
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في انتفاضة واسعة من قبل النشطاء الذين طالبوا السلطات، بالقبض على شاب مسيحي أساء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

 

 

وفي التفاصيل فقد أثار شاب مسيحي يدعى ، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما انتشرت صورة أظهرت ردوده على إحدى مستخدمات ”فيسبوك“ تضمنت سبًا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما قوبل بهجوم واسع ومطالبة بالتحقيق معه.

 

 

ووفق المعلومات المتداولة على مواقع التواصل، فإن الشاب يدعى يوسف هاني، من محافظة الإسماعيلية، وكان يرد على منشور مسلمة على فيسبوك، عندما هاجم النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

 

 

وخلال ساعات قليلة انتشرت صورة لهذه الردود وعنوان صفحته الشخصية، وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاكمته.

 

وتصدر وسم ”#محاكمة_يوسف_هاني“ قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر وفيسبوك، وطالب مغردون عبره بضرورة تقديم الشاب للمحاكمة ومعاقبته على ما نسب إليه.

 

 

وقال مغردون إنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد الشاب، كما أشار آخرون إلى أنهم بصدد توكيل عدد من المحامين لمتابعة القضية.

 

وذكر عدد من رواد ”فيسبوك“ أن الشاب ”أساء لنبينا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم، وحتى لا تحدث أي فتنة بيننا كأخوة وشركاء في الوطن نرجو القبض عليه على الفور واتخاذ اللازم معه“.

 

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثتها هذه الحملة، كشف مصدر أمني بمديرية أمن الإسماعيلية أن الشاب حضر إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن سرقة صفحته الشخصية على ”فيسبوك“، وذلك بعدما انتشرت القضية بشدة على مواقع التواصل.

 

 

وأضاف المصدر، في تصريحات لوسائل إعلام أن أجهزة الأمن تحفظت على الشاب في مقر الأمن الوطني بمدينة الإسماعيلية حاليًا، بعدما أثبتت التحريات أنه بنفسه وراء الواقعة.

 

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