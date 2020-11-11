“الفيديو الفاضح” يورّط الفاشينستا الكويتية سارة الكندري وزوجها .. ستكون عبرة لغيرها بعد هذا القرار الصعب

قضت محكمة الجنايات في الكويت بالحبس سنتين بحق فاشينستا كويتية وزوجها الوافد وبكفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ وغرامة 2000 دينار لكل منهما وإبعاد زوجها عن البلاد لقيامهما بأعمال غير لائقة في “سناب شات”.وفق ما أوردت حسابات كويتية موثقة

حبس فاشنيستا كويتية وزوجها سنتين مع الشغل وكفالة الف دينار لوقف النفاذ وغرامة 2000 دينار لكل منهما وابعاد زوجها عن البلاد في قضية مخالفة الآداب العامة من خلال تطبيق «سناب شات». pic.twitter.com/cKlm4hNT48 — المجلس (@Almajlliss) November 11, 2020

«محكمة الجنايات» تقضي بالحبس سنتين بحق "#فاشينستا" كويتية وزوجها الوافد وبكفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ وغرامة 2000 دينار لكل منهما وإبعاد زوجها عن البلاد لقيامهما بأعمال غير لائقة في "#سناب_شات" pic.twitter.com/KiXg2BkfsH — مفتش الكويت (@MOOFTSH) November 11, 2020

وبينما لم تُفصح تلك الحسابات عن هوية الفاشينستا توقع مغرّدون أن تكون الفاشينستا الكويتية سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي .

وقبل أيام جرى توقيف سارة الكندري في إطار حملةٍ بدأتها الأجهزة الأمنية في الكويت لملاحقة مشاهير السوشيال ميديا الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع، وتم الإفراج عنها في وقتٍ لاحق.

وأكد مصدر أمني كويتي سابقاً، ان إدارة الآداب العامة وإدارة الجرائم الإلكترونية تتجه الى ضبط العديد من المشاهير الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع، لافتا الى ان هذا يشمل مواطنين ووافدين ومن الجنسين.

وقال ان هناك تعليمات بإبعاد غير الكويتيين الى بلدانهم فورا وبالنسبة للكويتيين فإن الأمر يتراوح بين الاستدعاء والتنبيه والتوقيع على تعهد أو الإحالة للنيابة، وهذا مرهون بحجم التجاوز الذي يتم رصده.

ونوه المصدر الى وجود قائمة من الأسماء يتم تفحص ما نشروه في الآونة الأخيرة وما هم بصدد نشره بحيث سيتم التعامل مع هؤلاء وفق القانون وإبعاد الوافدات إلى اوطانهن مع ادراج اسمائهن على قوائم غير المصرح لهم بالدخول، مجددا التأكيد على انه لا تهاون مع كل ما يخدش الحياء.

وكانت السلطات الكويتية أبعدت المذيعة اللبنانية سازديل على خلفیة مقاطعها الفاضحة.