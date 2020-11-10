مفاجأة مدوية .. هذا ما فعله حسام حبيب مع زوجته شيرين عبدالوهاب واثار جنونها وطلبت الطلاق!

ضجّت المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بمفاجأة مدوية تتعلق بالحديث عن طلاق الفنانة المصریة شیرین عبدالوھاب من زوجها الفنان حسام حبیب .

وبينما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الثنائي، ذكرت التقارير إنّ الطلاق جاء بسبب خلاف وقع بینھماَ إثر احتیال حسام على شيرين وذلك بسحب وتسلم مبالغ مالیة تعود لھا بدون علمھا.

وقالت وسائل إعلام مصریة، إن شیرین وكلت حسام بتكلیف رسمي بإدارة أعمالھا، وإنھا لیست المرة الأولى التي تكتشف فیھا تلاعبًا بإیرادات لا علم لھا بھا، بالإضافة إلى بعض العقود التي أجراھا حسام دون الرجوع إلیھا.

وتزوجت شيرين 3 مرات في حياتها الأولى كانت من الموزع الموسيقي مدحت خميس وتمت بعد شهرة شيرين بسنوات قليلة، ولم ينتج عن الزيجة أطفال كما أنها لم تستمر كثيرًا.

أما زيجتها الثانية فكانت من الموزع الموسيقي محمد مصطفى وأنجبا طفلتين، ثم دب الخلاف بينهما وانفصلا حتى تزوجت حسام حبيب عام2018 .