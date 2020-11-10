“كأنها متحول جنسياً”.. “شاهد” كيف ظهرت هند القحطاني بدون “فلاتر” وصدمت المتابعين!

شعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصدمة إثر رؤيتهم لأول مرة شكل الناشطة السعودية هند القحطاني على حقيقته دون “فلاتر” سناب شات.

وظهرت هند القحطاني بمقطع متداول رصدته “وطن”، وهي بفستان أخضر وتتحدث مع أحدهم، ولم يستطع “الفلتر” تحديد وجهها لأن التصوير كان جانبياً، وقالت هند: “أهم شيء حطيتي الفلتر”.

View this post on Instagram #هند_القحطاني بدون فلتر A post shared by اكاونت للجمال و المشاهير (@deema_account) on Nov 9, 2020 at 4:39pm PST

وانهالت التعليقات المصدومة والساخرة من شكل هند القحطاني الحقيقي واعتبروها تخدعهم طوال الوقت بملامحها، فكتب أحدهم: “كأنها ناصر القصبي حين يمثل دور امرأة”.

وعلق آخر: “كأنها متحول جنسياً، وباين إنها خمسينية”.

وسخر آخر: “ماكذب الشخص الذي قال وجهها أطول من صامولي العثيم”.

وفي سياق آخر، نشرت هند القحطاني مقطع فيديو أثناء تفاديها حادث سير على الطريق وهي برفقة ابنتها، وذلك بسبب عدم التركيز على القيادة لتصوير فيديو وهي تتغزل بملامحها التي تبين أنها “زائفة”، حيث كادت تصطدم بسيارة أخرى لولا انتباهها في آخر لحظة وهو ما أثار فزع ابنتها رؤى.

وأظهر الفيديو رؤى الابنة الأكبر لهند القحطاني وهي تتغزل في نفسها ثم بوالدتها، قائلة: “شوفوا أمي كحلها سايل شوي كيف مكحلة يا حلاوتها”، لتقوم هند بترك عجلة القيادة وتصرف انتباهها عن الطريق والنظر للكاميرا والتغزل بعيونها.

وفجأة تشهق رؤى وتقول: “الله ستر الحمد لله كنا راح نصدم بسيارة أخرى”.

ودائما ما تثير هند القحطاني جدلاً بين السعوديين بمقاطعها التي كان آخرها عندما ظهرت مرتدية فستانا أزرق اللون، وتستعرض جسدها أمام مرآة، وتتفاخر بأنها “مربربة”، شاكرةً والدتها التي أورثتها هذه الصفة بحسب قولها.

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