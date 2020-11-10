فيروس كورونا يُنهي حياة صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين

توفي القيادي الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم الثلاثاء متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

وكان عريقات نقل قبل أسابيع إلى مستشفى “هداسا عين كارم” بالقدس المحتلة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة اصابته بالفيروس.

وخضع عريقات، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة، على يد فريق طبي في مستشفى “إنوفا فيرفاكس” الأمريكي.

ويعد عريقات أحد أبرز القيادات الفلسطينية، وقاد المفاوضات السياسية مع إسرائيل لأكثر من عقدين، خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، وعرف بقربه من الزعيم الراحل ياسر عرفات.