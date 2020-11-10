وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا
وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا
الهدهد

فيروس كورونا يُنهي حياة صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين

كتب وطن
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توفي القيادي الفلسطيني وأمين سر اليوم الثلاثاء متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس .

وكان عريقات نقل قبل أسابيع إلى مستشفى “هداسا عين كارم” بالقدس المحتلة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة اصابته بالفيروس.

وخضع عريقات، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة، على يد فريق طبي في مستشفى “إنوفا فيرفاكس” الأمريكي.

ويعد عريقات أحد أبرز القيادات الفلسطينية، وقاد المفاوضات السياسية مع إسرائيل لأكثر من عقدين، خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، وعرف بقربه من الزعيم الراحل ياسر عرفات.

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