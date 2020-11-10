“شاهد” ممثلة تونسية تثير ضجة واسعة .. نشرت صورتها وهي حامل دون زواج وتعترف بهذا الأمر!

أثارت الممثلة التونسية عائشة عطية ضجة بمواقع التواصل بعدما كشفت عن أنها حامل في الشهر الرابع من دون زواج.

وقالت الممثلة التونسية انها أحبت رجلاً وعدها بالزواج وعندما حملت منه تركها ولا تعرف ان كان سيتعرف بابنتهما أم لا.

وقالت: “اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع”.

واضافت: “حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني… محبنيش… و منعرفش بش يستعرف ببنتي و الا لا.بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنت و أنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في ڤمرت؟”.

واعترفت: “إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في “الحرام”، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر”.

وقالت: بنتي بش نسماها “مايا”، منعرش شنوا مصيرها… أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني… حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو .

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