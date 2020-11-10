“لدي الملايين، ملايين الدولارات”.. “شاهد” ماذا فعل هذا الطفل اليمني وجعل ترامب “مسخرة” مواقع التواصل!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتى يمني، يعيش في الولايات المتحدة، وهو يقلد طريقة الرئيس ترامب بالخطابات التي يلقيها.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الطفل أيمن الحنشلي ذو الثلاثة عشر ربيعاً، وهو يقلد ترامب حيث اختار أكثر العبارات تردداً وشيوعاً منها “لدي الملايين، ملايين الدولارات، الملايين، ملايين، المليارات، ملايين الدولارات”.

طفل يمني يقلد لهجة وحركات "ترامب "

بشكل مثير ..👍

أيمن الحنشلي (13 عاما) وهو يشير بيديه بانفعال مقلدا بعض عبارات ترامب الأكثر شيوعا، قائلا: “لدي الملايين، ملايين الدولارات، المليارات”. pic.twitter.com/9d2aV66BnA — محمد آل حبشان (@abokhaled_m5) November 9, 2020

وقال والد أيمن، إن ابنه لديه موهبة في تقليد الآخرين، ولديه قناة خاصة يمارس فيها هذه الهواية في موقع يوتيوب ولديه متابعون.

وأشار إلى أن ابنه انتظر بفارغ الصبر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأنه يحلم بمقابلة الرئيس المنتخب جو بايدن.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو معبرين عن دهشتهم من قدرة الطفل اليمني على تقليد ترامب بهذا الشكل الاحترافي.

رهيب — وفيق صالح (@wafeeqpress) October 31, 2020

ههههههههه يسوي على رأسه شعر حب الروم (الذرة الشامي) — محمد علي (@QWehu2tWuw0Dh5B) October 31, 2020

خطير .. يعطيك العافية — أبو عبد الله 🇾🇪 (@alkamil20051) October 31, 2020

باقي الكلمة المشهورة

انت مطرود 😂 — عمار الشرعبي (@ammaralsharabi2) October 31, 2020

هههههه جاب حركة راسوا — محمد مؤمن (@goofman1906) November 9, 2020

الجدير ذكره، أن دونالد ترامب خسر الانتخابات الرئاسية ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، الأمر الذي يرفض المرشح الجمهوري الاعتراف به ويؤكد أنه سيلجأ للقضاء من أجل كشف سرقة الديمقراطيين لأصوات الناخبين الأمريكيين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك