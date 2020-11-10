طفل يمني يقلد ترامب
طفل يمني يقلد ترامب
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“لدي الملايين، ملايين الدولارات”.. “شاهد” ماذا فعل هذا الطفل اليمني وجعل ترامب “مسخرة” مواقع التواصل!

كتب Author 2
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتى يمني، يعيش في ، وهو يقلد طريقة الرئيس ترامب بالخطابات التي يلقيها.

 

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الطفل أيمن الحنشلي ذو الثلاثة عشر ربيعاً، وهو يقلد ترامب حيث اختار أكثر العبارات تردداً وشيوعاً منها “لدي الملايين، ملايين الدولارات، الملايين، ملايين، المليارات، ملايين الدولارات”.

 

وقال والد أيمن، إن ابنه لديه موهبة في تقليد الآخرين، ولديه قناة خاصة يمارس فيها هذه الهواية في موقع يوتيوب ولديه متابعون.

 

وأشار إلى أن ابنه انتظر بفارغ الصبر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأنه يحلم بمقابلة الرئيس المنتخب .

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو معبرين عن دهشتهم من قدرة الطفل اليمني على تقليد ترامب بهذا الشكل الاحترافي.

 

الجدير ذكره، أن خسر الانتخابات الرئاسية ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، الأمر الذي يرفض المرشح الجمهوري الاعتراف به ويؤكد أنه سيلجأ للقضاء من أجل كشف سرقة الديمقراطيين لأصوات الناخبين الأمريكيين.

 

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