“شاهد” السعودية أمل الشهراني “لقت الطبطبة” وهي عارية.. وهذا ما فعلته مع شاب وأثارت ضجة واسعة!

أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية أمل الشهراني شكوك مُتابعيها حول وجود علاقة حب بينها وبين أحد الأشخاص، وذلك بعدما ظهرت بفيديو جديد وهي ترقص مع شاب مجهول.

ونشرت أمل الشهراني الفيديو عبر “سناب شات”، وظهرت خلاله بفستان عاري الظهر، وهي تُمسك بيد شاب حرصت على عدم إظهار وجهه، وترقص على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

امل الشهراني ترقص على انغام الطبطبه وهي برفقه شخص .. ! pic.twitter.com/PnuY456xd7 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 9, 2020

ولم ينفعل الجمهور بسبب تصرفاتها هذه المرة، معتبرين أنها استنفدت محاولاتها في الاستعراض لحصد المزيد من الشهرة والمشاهدات، فلجأت إلى هذه الطريقة.

ماخلت شي ماسوته عشان الشو ومع هذا محد مهتم — نـوره (@nourah90f) November 9, 2020

والله لو تمشي مفصخة بدون ملابس محد راح يهتم خلاص تشبعوا العالم معاد فيه شي مثير للجدل او يجذب الناس لهم لا بحلال ولا بحرام — Velvet (@khaziz14) November 10, 2020

بينما رأى آخرون أن أمل الشهراني لم تكن لتخفي وجه الرجل الذي كانت برفقته لو كانت تفعل أمراً صحيحاً، لكنها تعلم أنها تسير بالطريق الخطأ.

لو اللي معاها سواتهم صح ما خبا وجهه عن العالم. — مِشْـع ــل (@l_mesha3) November 9, 2020

هذا وتعدّ السعودية أمل الشهراني المقيمة أيضًا في دولة أجنبية من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

ومؤخراً، صدمت أمل الشهراني متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي البكيني من قطعتين، على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية .

وشنّ متابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشيال ميديا .

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