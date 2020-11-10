أمل الشهراني
أمل الشهراني
حياتنا

“شاهد” السعودية أمل الشهراني “لقت الطبطبة” وهي عارية.. وهذا ما فعلته مع شاب وأثارت ضجة واسعة!

كتب Author 2
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أثارت نجمة السوشيال ميديا شكوك مُتابعيها حول وجود علاقة حب بينها وبين أحد الأشخاص، وذلك بعدما ظهرت بفيديو جديد وهي ترقص مع شاب مجهول.

 

ونشرت أمل الشهراني الفيديو عبر “”، وظهرت خلاله بفستان عاري الظهر، وهي تُمسك بيد شاب حرصت على عدم إظهار وجهه، وترقص على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي .

 

ولم ينفعل الجمهور بسبب تصرفاتها هذه المرة، معتبرين أنها استنفدت محاولاتها في الاستعراض لحصد المزيد من الشهرة والمشاهدات، فلجأت إلى هذه الطريقة.

 

بينما رأى آخرون أن أمل الشهراني لم تكن لتخفي وجه الرجل الذي كانت برفقته لو كانت تفعل أمراً صحيحاً، لكنها تعلم أنها تسير بالطريق الخطأ.

 

هذا وتعدّ السعودية أمل الشهراني المقيمة أيضًا في دولة أجنبية من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

 

ومؤخراً، صدمت أمل الشهراني متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي البكيني من قطعتين، على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية .

 

وشنّ متابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشيال ميديا .

 

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