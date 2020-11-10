“سديهات مرتضى منصور لن تنفعه”.. هذا ما حصل لـ”كبير الرداحين” عندما سمع نبأ خسارته في الانتخابات

كشفت وسائل إعلام مصرية، تفاصيل حول ردة فعل رئيس نادي الزمالك المصري، وعضو مجلس النواب الحالي، مرتضى منصور، بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية التي انتهت أمس الاثنين، مشيرةً إلى أنه تعرض لأزمة صحية شديدة.

وقال موقع صحيفة “المصري اليوم”، إن مرتضى منصور تعرض لأزمة صحية داخل فيلته بقرية “شالوش” مسقط رأسه في محافظة الدقهلية، بعد علمه بخسارة مقعد مجلس النواب عن دائرة “ميت غمر”، موضحاً أن أحد الأطباء حضر لمتابعة حالته، وأن الطبيب أكد إصابته بحالة من الإجهاد الشديد.

وبحسب جريدة “الشروق” المصرية، فقد أعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر في محافظة الدقهلية، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب، والتي شهدت خسارة المرشح مرتضى منصور، حيث حصل على 21271 صوتا.

وقالت اللجنة إن 4 مرشحين آخرين سيدخلون جولة الإعادة وهم أسامة راضي (مستقبل وطن) وحصل على 22902 صوتا، وأحمد الألفي (مستقبل وطن)، حصل على 31578 صوتا، وعبد الفتاح البحراوي (حزب المؤتمر)، حصل على 27468 صوتا، والدكتور محمود العزب وحصل على 24791 صوتا.

وفي السياق، قالت صحيفة “اخبار اليوم المصرية، إن مرتضى منصور يدرس الاستقالة من رئاسة نادي الزمالك واعتزال العمل العام بعد خسارته في انتخابات مجلس النواب، وذلك وفق مصادر مقربة منه.

وأوضحت المصادر، وفق الصحيفة، أن رئيس الزمالك يشعر بحالة من الاستياء والغضب بعد السقوط في انتخابات مجلس النواب خاصة وأنه لم يكن يتوقع هذه الخسارة الأمر الذي جعله يفكر في الاستقالة من رئاسة القلعة البيضاء واعتزال العمل العام.

وكانت النتائج الأولية غير الرسمية قد أشارت إلى سقوط مرتضى منصور في انتخابات مجلس النواب بميت غمر، فيما قالت صحف مصرية إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب الحالي تعرض لأزمة صحية بعد علمه بخسارته في الانتخابات البرلمانية.

يأتي ذلك، في وقت يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الحالية لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن حربا شرسة شهدتها دائرة ميت غمر التي كان يتنافس فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع 34 مرشحا.

وكان بعض الإعلاميين الرياضيين، قد نشروا فيديوهات على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، توقعوا فيها خسارة مرتضى منصور، وحصوله على المركز التاسع بين المرشحين.

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