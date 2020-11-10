ترامب يفاجئ متابعيه ويعلن أنه سيفوز برئاسة أمريكا الأسبوع المقبل “رسميا”!

فاجأ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، متابعيه بتغريدة غريبة زعم فيها أنه سيفوز برئاسة أمريكا الأسبوع المقبل، رغم إعلان فوز جو بايدن بفارق كبير.

وكتب “ترامب” في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدتها (وطن): “نحن نحقق تقدمًا كبيرًا، وستبدأ النتائج في الأسبوع المقبل”

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

وتابع “سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.. سوف نفوز”.

WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

هذا وتواصل حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وقيادة من الحزب الجمهورى سعيها في محاولة إثبات مزاعم وجود تزوير فى الانتخابات التى انتهت بإعلان فوز جو بايدن، أملًا فى تغيير النتائج عبر اللجوء إلى المحكمة العليا والمحاكم الخاصة بالولايات محل النزاع.

وفى تقرير لها، قالت شبكة فوكس نيوز أن المعركة التى تخوضها حملة ترامب تفتقد للأدلة المادية، وبلا إثباتات على وجود تزوير حتى الآن، مشيرة إلى أن جادلت السكرتيرة الصحفية كايلى ماكنانى، التى انضمت إليها رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى رونا مكدانيل فى مؤتمر صحفى فى واشنطن العاصمة، بأن الانتخابات الرئاسية لم تنته بعد، على الرغم من أن الشبكات الرئيسية ووكالات الأنباء تشير إلى فوز جو بايدن وتم تسميته بـ”الرئيس المنتخب”.

وفي وقت سابق غرد دونالد ترامب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائلا: ” أسوأ اقتراع على الإطلاق، وبعد ذلك سيعودون بعد أربع سنوات للقيام بذلك مرة أخرى. هذا أكثر بكثير من قمع تمويل الناخبين والحملات الانتخابية”.

هذا ورفعت حملة ترامب دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا “يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم”، وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها.

كما انتقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، شركة فايزر وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي وكالة تابعة لحكومته، لعدم الإعلان عن نتائج اللقاح في وقت سابق.

وقال ترامب، الذي لم يعترف بهزيمته الانتخابية بعد، الاثنين في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع (تويتر) “لم تكن إدارة الغذاء والدواء والديمقراطيون يريدون مني تحقيق فوز في اللقاحات قبل الانتخابات، لذا فقد خرج بعد خمسة أيام، كما قلت طوال الوقت”.

وشدد “لو كان جو بايدن رئيسا، فلم يكونوا ليحصلوا على اللقاح لمدة أربع سنوات أخرى، ولم تكن إدارة الغذاء والدواء لتوافق عليه بهذه السرعة، البيروقراطية كانت ستدمر حياة الملايين!”.

هذا وأعطت وزارة العدل الأمريكية المدعين الفيدراليين الضوء الأخضر لبدء التحقيق فيما ادعي أنه مخالفات في التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وهذه التحقيقات هي في العادة من اختصاص كل ولاية على حدة، لكن وزير العدل، وليام بار، قال إن هذه القاعدة ليست صارمة.

واستقال مسؤول كبير في وزارة العدل بعد قراءة مذكرة الوزير احتجاجا.

وما زال الرئيس دونالد ترامب يرفض الاعتراف بخسارة الانتخابات، مدعيا مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير في التصويت.

وتسعى حملته، في غضون ذلك، إلى الحصول على أمر قضائي طارئ في ولاية بنسيلفانيا لمنع تصديق الولاية على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فيها.

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