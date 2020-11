ترامب يفاجئ متابعيه ويعلن أنه سيفوز برئاسة أمريكا الأسبوع المقبل “رسميا”!

فاجأ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، متابعيه بتغريدة غريبة زعم فيها أنه سيفوز برئاسة أمريكا الأسبوع المقبل، رغم إعلان فوز جو بايدن بفارق كبير.

وكتب “ترامب” في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدتها (وطن): “نحن نحقق تقدمًا كبيرًا، وستبدأ النتائج في الأسبوع المقبل”

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020