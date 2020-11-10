بعد المقطع الفاضح.. “شاهد” أروى عمر تستفز متابعيها بفيديو “مقزز” وهذا ما فعلته وهي في قمة السعادة!

لم يمض سوى 3 أيام على الفيديو الفاضح الذي نشرته الفنانة اليمنية أروى عمر وظهرت فيه ببنطال أظهرها كأنها عارية، حتى خرجت اليوم تستفز متابعيها مجددا عبر مقطع “مقزز” نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل.

وظهرت أروى في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع وهي تأكل “الكبدة النيئة” بطريقة استفزت الكثيرين.

View this post on Instagram #اروى_عمر ، ، A post shared by عالم نونه🇰🇼💄 (@world_nona) on Nov 9, 2020 at 11:21pm PST

وخلال حديثها أشارت الفنانة اليمنية وهي مستلذة بأكل الكبدة النيئة تباعا، إلى أن الكبدة هي الطبق المفضل لديها وأنها تتناولها لأنها تعاني من فقر الدم معربة عن إعجابها الشديد بالطعم.

ويشار إلى أنه قبل أيام نشرت الفنانة الیمنیة أروى صورة اعتبرت جريئة، وأثارت ضجة كبيرة وانتقادات حادة من الجمهور.

الصورة التي نشرتها أروى عبر “سناب شات”، ظهرت فيها ببنطال وصف بـ”المستفز” یشبه لون البشرة ما جعلھا تبدو عاریة.

وما أثار استفزاز الجمھور بشكل كبیر هو تصویرها المنطقة الخلفیة بشكل رأه الجمھور تعمدا منھا لكسب المتابعين على حساب الإثارة، بل وشبھھا البعض بالسعودیة المثیرة للجدل هند القحطاني.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك