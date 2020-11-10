بشرى سارة جدا للاجئين في الأردن تزفها شركة “فايزر” مبتكرة لقاح كورونا

في بشرى سارة للاجئين في الأردن كشف وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، أن شركة “فايزر” الأمريكية مبتكرة لقاح كورونا تبرعت بـ200 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا للاجئين المتواجدين في الأردن.

“عبيدات” قال في تصريحات له إن الحكومة وقعت اتفاقية مع الشركة لشراء مليوني جرعة

من لقاح كورونا، مبينا أنه تم شراء 2 مليون جرعة من اللقاح الأسبوع الماضي.

تبرع جرعات لقاح

وأضاف وزير الصحة الأردني أن شركة فايزر تبرعت أيضا بـ200 ألف جرعة للاجئين المتواجدين في الأردن.

وأكد أن الدفعة الأولى ستصل المملكة خلال الربع الأول من العام القادم وهي ربع الكمية المطلوبة.

يذكر أن الأردن يستضيف حوالي 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

هذا وأكد ألبيرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أن قواعد اللعبة تغيرت عقب الاعلان عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بنسبة بفعالية تزيد عن 90%، قائلا: “تغيرت قواعد اللعبة بنسبة 90%. والآن أمل أن يكون لدينا أداة في الحرب ضد هذا الوباء، وقد يكون لها تأثير كبير”.

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وتساءل: “كم من الوقت ستستمر هذه الحماية؟ هو شيء لا نعرفه الآن لكنها جزء من

أهداف الدراسة على اللقاح”.

وأضاف ألبيرت بورلا، في مقابلة مع شبكة CNN ، سنتابع 44 ألف شخص تلقوا نصيبهم من اللقاح ضمن دراسة لمدة عامين. وفي أثناء هذه المتابعة من الواضح نحن ننتظر أيضا في متانة الاستجابات المناعية، معتقدا أنه وبسبب أثره فإن هذا سيكون أعظم تطور طبي في السنوات الـ100 الماضية.

وتابع: “إذا فكرت بالأمر والأمر غير الاعتيادي هو أنه يأتي تزامنا مع كون العالم في أمس الحاجة اليه، وهناك قرابة 100 ألف مصاب بكورونا في امريكا كل يوم، وهناك ألف حالة وفاة كل يوم، ناهيك عن عدد الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم كل يوم لذا فإن هذا أمر مهم جدا للبشرية”.

مشيرا إلى أن الوضع جيد ليكون لديهم ما يصل إلى 50 مليون جرعة هذا العام عالميا، وأنهم في وضع جيد ليكون لدينا 1.3 مليار جرعة عالمية.

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