في خطوة غير متوقعة بالمرة وأثارت جدلا واسعا فجّر الإعلامي الموالي لنظام بشار الأسد، نزار الفرا، والعامل في قناة “الدنيا” وقناة “سما” المواليتين للنظام مفاجأة من العيار الثقيل في لقاء له مع إذاعة محلية.

وقال المذيع الذي يقدم النشرة الإخبارية المسائية، والشهير بمواقفه الموالية للسلطة: “أعتذر لكل من ظن أننا ضللناه، أو طمأناه بمرحلة من المراحل ونعتذر لكل من ظن بنا خيرا وتأمل بتطميناتنا قبل أن يكتشف أن الواقع مختلف”.

وذلك في إشارة واضحة من “الفرار” إلى أنهم كانوا يكذبون خلال النشرات ويقومون بنقل حقائق مزورة عن الواقع.

التلفاز التابع للأسد

وأشار مذيع النظام الشهير إلى أن الشعب السوري اكتشف ذلك فمعظمه كان يرى شيئاً على التلفاز الموالي وعندما ينزل إلى الواقع يرى شيئاً مختلفاً تماماً.

وادعى مذيع قناة الدنيا الموالية لبشار الأسد أنهم كانوا يتحدثون بواقعية خلال ذلك الوقت ولكن لكل وقت ظروف خاصة به حسب زعمه.

جاء ذلك في مقابلة أجراها المذيع “نزار الفرا” الشهير بتقديم النشرة الإخبارية المسائية على قناة سما مع إذاعة أرابيسك المحلية.

برامج غير نزيهة

وشدد على أنهم وخلال النشرات المسائية قاموا بتضليل الشعب السوري وتطمينهم بأن الوضع جيد إلا أن ذلك كان منافياً للواقع.

كما أشار إلى أنه لا يشعر بأي موقف سلبي من الذين خرجوا من سوريا لكن بشرط ألا يكون قد أخذ موقفاً معادياً من الدولة السورية حسب قوله.

وأكد المذيع “نزار الفرا” أن إعلام نظام الأسد يقدم عبر الوسائل المختلفة برامج خدمية وصحافة استقصائية غير نزيهة.

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الأمن والمخابرات”دافشينو”

الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار استغراب جميع متابعيه كون المذيع هو أحد أضلاع الإعلام الأسدي.

وفي نهاية حديثه نوه مذيع قناة الدنيا الفرا إلى أن أسوأ موقف تعرض له هو حين يتحدث بجرأة وشفافية فيقال له إن الأمن والمخابرات “دافشينو”

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