الانتخابات البرلمانية الاردنية
الانتخابات البرلمانية الاردنية
الهدهد

“أقسم بالله العظيم”.. “شاهد” فضيحة الانتخابات البرلمانية الأردنية شراء الأصوات بالدينار والقسم على القرآن الكريم!

كتب وطن
0

في حدث لا يمكن وصفه إلا بالكارثة، أثار مقطع فيديو لشراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية الاردنية غضباً لدى الأردنيين، وسط دعوات بمقاطعة تلك الانتخابات من أوساط الشعب الأردني.

 

وأظهر الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام أردنية ورصدته “وطن” مجموعة كبيرة من المواطنين الأردنيين يقوم شخص بإجبارهم على أداء القسم على القرآن الكريم. بالتصويت في القائمة محددة ولعدد من الشخصيات، وذلك مقابل مبلغ من المال.

 

كما أظهر مقطع فيديو آخر، حافلة تحمل عدد من المواطنين في طريقهم لانتخاب
مرشحهم بعد اتمام عملية “البيعة” والقسم على التصويت له.

شاهد أيضا: بالفيديو| منسف و زغاريد: فيفو في ضيافة شقيقة ديانا كرزون يثير السخرية!

وأظهرت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعملية شراء الأصوات للانتخابات الاردنية
بالقرب من مراكز الاقتراع، شاباً بحوزته مصحف، يقوم بأخذ قسم من الذي باعوا أصواتهم على
ان يصوتوا للمرشح الذي يعمل لصالحه هذا الشاب.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديوهات التي جرى نشرها، مؤكدين على ضرورة التحرك الرسمي العاجل من أجل وقف هذه المهزلة.

 

وجرت الانتخابات النيابية في وقت يواجه فيه العالم والأردن ظروفا استثنائية في مواجهة ،، حيث عملت الأردنية على نشر 53 ألف عنصر أمني في عموم محافظات البلاد لضمان أمن العملية الانتخابية في 1880 مركز اقتراع، وفق ضوابط صحية موضوعة لمواجهة فيروس كورونا.

 

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب الأردني التاسع عشر 4.6 مليون ناخب، منهم 2.2 مليون من الذكور و2.4 مليون من الإناث.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ما حدث داخل لجان انتخابية في الأردن كارثي بمعنى الكلمة.. استدعى استنفاراً وتدخلاً…

الهدهد

ملك المغرب محمد السادس يُجازف باتخاذ هذا القرار الخطير والرعب يسود بين المواطنين

الهدهد

دائما في المقدمة.. الكويت أول دولة عربية تعلن حجز حصتها من لقاح “فايزر”…

حياتنا

جثة فتاة وجدت داخل حاوية قمامة في عمان تثير ضجة كبيرة .. تفاصيل صادمة وهذا ما كشفه…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.