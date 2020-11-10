في حدث لا يمكن وصفه إلا بالكارثة، أثار مقطع فيديو لشراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية الاردنية غضباً لدى الأردنيين، وسط دعوات بمقاطعة تلك الانتخابات من أوساط الشعب الأردني.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام أردنية ورصدته “وطن” مجموعة كبيرة من المواطنين الأردنيين يقوم شخص بإجبارهم على أداء القسم على القرآن الكريم. بالتصويت في القائمة محددة ولعدد من الشخصيات، وذلك مقابل مبلغ من المال.

كما أظهر مقطع فيديو آخر، حافلة تحمل عدد من المواطنين في طريقهم لانتخاب

مرشحهم بعد اتمام عملية “البيعة” والقسم على التصويت له.

عملية شراء الأصوات تجري على قدم وساق في الكثير من المناطق

المقطع من حافلة تحمل أصوات مبيوعة تتجه لمراكز الاقتراع،كالأغنام #مقاطعة_الانتخابات_النيابية pic.twitter.com/k9AILOKVal — الأردنية نت (@alurdunyya) November 10, 2020

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وأظهرت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعملية شراء الأصوات للانتخابات الاردنية

بالقرب من مراكز الاقتراع، شاباً بحوزته مصحف، يقوم بأخذ قسم من الذي باعوا أصواتهم على

ان يصوتوا للمرشح الذي يعمل لصالحه هذا الشاب.

صورة متداولة لعملية شراء الأصوات بالقرب من مراكز الاقتراع

شاب بحوزته مصحف، يقوم بأخذ أيمان من الذي باعوا أصواتهم على ان يصوتوا للمرشح الذي يعمل لصالحه هذا الشاب#مقاطعة_الانتخابات_النيابية pic.twitter.com/KQHTPG6iX1 — الأردنية نت (@alurdunyya) November 10, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديوهات التي جرى نشرها، مؤكدين على ضرورة التحرك الرسمي العاجل من أجل وقف هذه المهزلة.

يلي بخاف من الله بالاساس ما بيبيع صووته! — nosaiba adnan (@Nosaibadnan) November 10, 2020

الله مقوي إيمانهم

😂😂😂😂 — Enaya Himmo (@enaya_himmo) November 10, 2020

البلد اغلبها باعت ضميرها، ممكن ابرر للمواطن الي ماكله الفقر ، اثمهم على المسؤولين الي باعوا خيرات البلد بالملايين وخلوهم بالفقر الي هم فيه — Fahed (@zaioxs) November 10, 2020

كيف ممكن يبيع الانسان ضميره لاجل حفنة مصاري — نهال المجالي (@Jz2q3BEgd9JIV7u) November 10, 2020

حلفتي يمين !! يعني واحد أخد رشوة و حلف يمين ! ممتاز أهم شي النية — EISSA AL ZIYADAT (@EISSATTAZ) November 10, 2020

وجرت الانتخابات النيابية في وقت يواجه فيه العالم والأردن ظروفا استثنائية في مواجهة فيروس كورونا،، حيث عملت الحكومة الأردنية على نشر 53 ألف عنصر أمني في عموم محافظات البلاد لضمان أمن العملية الانتخابية في 1880 مركز اقتراع، وفق ضوابط صحية موضوعة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب الأردني التاسع عشر 4.6 مليون ناخب، منهم 2.2 مليون من الذكور و2.4 مليون من الإناث.

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