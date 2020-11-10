أردوغان يبعث برسالة إلى الرئيس المجنون ترامب هذه تفاصيلها.. شكر بايدن كذلك وهذا ما قاله

قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شكره لنظيره الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفه بجهوده الصادقة في سبيل تطوير العلاقات الثنائية على أساس المصلحة والقيم المشتركة، وذلك في برقية بعثها أردوغان لترامب.

وحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فإن هذه الرسالة تأتي على الرغم من رفض ترامب الإقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وبالإضافة إلى ترامب، فقد وجه الرئيس التركي رسالة تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالانتخابات الرئاسية.

رسالة أردوغان

وفق البيان نفسه، فقد أعرب الرئيس التركي عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الأمريكية الخير لشعب الولايات المتحدة الصديقة والحليفة، قائلاً في البرقية إن تطوير الصداقة التاريخية والتحالف بين البلدين ضرورة تقتضيها المصالح المشتركة، وأن تركيا ستواصل بذل جهودها بهذا الخصوص في الفترة المقبلة.

هنأ بايدن أيضاً

وأمس الثلاثاء، بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة تهنئة إلى نظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن، معرباً عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الخير لشعب الولايات المتحدة الصديقة والحليفة، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال الرئيس التركي مخاطباً بايدن: “كما تباحثنا أثناء توليكم منصب نائب الرئيس في مناسبات عدة، فإن العلاقات التركية – الأمريكية تحمل طبيعة استراتيجية تستند إلى أسس متجذرة”.

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وأضاف: “التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة، وأجدد تصميمنا على العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية في هذا الإطار، خلال الفترة القادمة”.

وأعرب الرئيس التركي، عن ثقته أن “روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي في المستقبل أيضاً، كما هي حتى اليوم”، مستطرداً: “أهنئكم بنجاحكم في الانتخابات، وأعرب عن خالص تمنياتي بالسلام والازدهار لشعب الولايات المتحدة”.

الجدير ذكره، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز على نظيره الجمهوري دونالد ترامب، الأمر الذي شكل صدمة أمام العالم بشأن نتائج الانتخابات، فيما يرفض ترامب حتى اللحظة الاعتراف بنتائجها.

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