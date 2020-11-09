سفير تركيا في قطر
سفير تركيا في قطر
الهدهد

لم يفيقوا من “خابور” ترامب بعد.. هذا ما فعله سفير تركيا بقطر في القاعدة العسكرية المشتركة ورفع ضغط قادة الحصار

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في خطوة من شأنها أن تزيد من ألم وصراخ قادة الحصار الذين لم يفيقوا بعد من صدمة خسارة ترامب، أجرى سفير بالدوحة “مصطفى كوكصو”، زيارة إلى مقر قيادة التركية القطرية بالدوحة.

 

وبحسب وسائل إعلام جاء ذلك في إطار فعاليات تقيمها السفارة بالدوحة، بدأت بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية التركية الذي يوافق 29 أكتوبر من كل عام، وأجرى خلالها السفير عدة زيارات للهيئات التركية في .‎

 

هذا وأفاد مراسل الأناضول بأن “كوكصو” ألقى كلمة لأفراد القاعدة على هامش الزيارة.

 

وتعززت العلاقات بين تركيا وقطر على المستوى العسكري، عقب اندلاع في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان عليها، واعتمدها الرئيس “رجب طيب أردوغان”.

 

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في ، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.

 

وافتتح المقر الجديد لقيادة القوات المشتركة التركية – القطرية في ديسمبر 2019، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين وأطلق عليها “”.

 

وتشهد العلاقات التركية – القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من ، لاسيما قضايا .

 

وكان للتواجد التركي في الدوحة أثرا كبيرا في إفشال مخطط وأبوظبي بغزو قطر.

 

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