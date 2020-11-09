لم يفيقوا من “خابور” ترامب بعد.. هذا ما فعله سفير تركيا بقطر في القاعدة العسكرية المشتركة ورفع ضغط قادة الحصار

في خطوة من شأنها أن تزيد من ألم وصراخ قادة الحصار الذين لم يفيقوا بعد من صدمة خسارة ترامب، أجرى سفير تركيا بالدوحة “مصطفى كوكصو”، زيارة إلى مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية بالدوحة.

وبحسب وسائل إعلام جاء ذلك في إطار فعاليات تقيمها السفارة بالدوحة، بدأت بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية التركية الذي يوافق 29 أكتوبر من كل عام، وأجرى خلالها السفير عدة زيارات للهيئات التركية في الدوحة.‎

هذا وأفاد مراسل الأناضول بأن “كوكصو” ألقى كلمة لأفراد القاعدة على هامش الزيارة.

وتعززت العلاقات بين تركيا وقطر على المستوى العسكري، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمدها الرئيس “رجب طيب أردوغان”.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.

وافتتح المقر الجديد لقيادة القوات المشتركة التركية – القطرية في ديسمبر 2019، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين وأطلق عليها “قاعدة خالد بن الوليد”.

وتشهد العلاقات التركية – القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما قضايا الشرق الأوسط.

وكان للتواجد التركي في الدوحة أثرا كبيرا في إفشال مخطط الرياض وأبوظبي بغزو قطر.

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