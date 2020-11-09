طعن بالسكين
طعن بالسكين
حياتنا

“شر البلية ما يضحك”.. كويتي “مدمن” يقتل “بدون” طعناً في السالمية لسبب لا يصدقه عقل!

كتب Author 2
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تعرض شاب من غير محددي الجنسية “بدون”، في ، إلى طعنات نافذة في جسمه أودت بحياته.

 

ونقلت صحيفة “الراي” المحلية عن مصدر أمني قوله إن شاباً نقل أخيه (الضحية) البالغ من العمر 35 عاماً إلى المستشفى الأميري حيث فارق الحياة بسبب الإصابات التي لحقت به.

 

وأفاد أن السبب مشاجرة وقعت في وأنه لا يعرف المتهمين.

 

ولاحقاً، أعلن قطاع ضبط المتهم بقتل البدون فجراً وهو مواطن كويتي في العقد الثالث.

 

وذكرت أنه عثر معه على السكين المستخدم في قتل المجني عليه، وذكر القاتل في أقواله إنه قتل المجني عليه بسبب أن القتيل خدعه وباعه مخدرات مغشوشة.

 

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