“شر البلية ما يضحك”.. كويتي “مدمن” يقتل “بدون” طعناً في السالمية لسبب لا يصدقه عقل!

تعرض شاب من غير محددي الجنسية “بدون”، في الكويت، إلى طعنات نافذة في جسمه أودت بحياته.

ونقلت صحيفة “الراي” المحلية عن مصدر أمني قوله إن شاباً نقل أخيه (الضحية) البالغ من العمر 35 عاماً إلى المستشفى الأميري حيث فارق الحياة بسبب الإصابات التي لحقت به.

وأفاد أن السبب مشاجرة وقعت في منطقة السالمية وأنه لا يعرف المتهمين.

ولاحقاً، أعلن قطاع الأمن الجنائي ضبط المتهم بقتل البدون فجراً وهو مواطن كويتي في العقد الثالث.

مقتل شاب بدون «35عاما» في السالمية بعد تلقيه طعنة سكين قاتلة من مواطن ثلاثيني.. ولم تنجح محاولات شقيقه في إسعافه حيث فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى الاميري.

– القاتل بعد ضبطه: «خدعني وباع لي مخدرات مغشوشة» pic.twitter.com/07P0LsdtoB — المجلس (@Almajlliss) November 9, 2020

وذكرت مصادر أمنية أنه عثر معه على السكين المستخدم في قتل المجني عليه، وذكر القاتل في أقواله إنه قتل المجني عليه بسبب أن القتيل خدعه وباعه مخدرات مغشوشة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك