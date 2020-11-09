“قم للمعلم وفه التبجيلا”.. “شاهد” مُعلم مصري يشرح لطلابه “تضاريس” الراقصة لورديانا!

أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب في مصر، لما وصل إليه حال التعليم. وذلك بعد ظهور مُعلم مصري يُشارك طُلابه مشاهدة وصلة للراقصة لورديانا داخل الفصل.

ويظهر معلم المصري بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يجلس أمام الشاشة الإلكترونية المخصصة للتعليم. بينما يقف طالبان يشاهدان الراقصة البرازيلية “لورديانا”، ويُقلدانها وسط ضحكات المُعلم الذي بدا منسجماً معهم بالمشاهدة. ثم علق: “دي تكسب دهب لو اشتغلت هنا في مصر”.

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وأثارت الحادثة غضب المصريين الذين امتعضوا من تكرار هذه الواقعة والإساءة إلى التعليم في مصر. وطالبوا بفتح تحقيق ومحاسبة المُعلم المصري والمدرسة لضمان عدم تكرار هذه المواقف.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر بمديرية التربية والتعليم، إن المديرية طالبت من إدارة مركز نجع حمادى التعليمية، بالتحقيق فى الواقعة.

ومنذ أيام، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة عقب تداول فيديو مصور، وثق فضائح طلبة يقومون بأعمال مخلة داخل مدرج جامعي بأحد جامعات مصر.

ووفقا للمقطع المتداول والذي انتشر كالنار في الهشيم يظهر طالبة وطالبة يحتضان بعضهما البعض مع قبل ساخنة، بينما يصورهم شخص آخر من الخلف بمعرفتهم كما يظهر بالمقطع.

وعند فتح الكادر حيث تم التقاط الفيديو بكاميرا جوال ظهر طالب آخر وطالبة يفعلان نفس الأمر، وكأن عدد من الطلبة اتفقوا على هذا الفعل الفاضح بشكل جماعي وتصويره إلا أن المقطع تم تسريبه وصارت فضيحة بجلاجل.

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