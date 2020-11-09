شماتة كبيرة بخسارة “كبير الرداحين” في مصر.. #ليلة_سقوط_مرتضى_منصور يتصدر بعد فضيحته بانتخابات النواب

تسود مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ أمس، الأحد، حالة من الشماتة الكبيرة بين المصريين في خسارة مرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف والنائب البرلماني السابق، لسباق الانتخابات البرلمانية لعام 2020.

ماذا بينك وبين ربك يا مرتضي

ليسهر شعب مصر العظيم لمعرفة نتيجة سقوطك 😂#مرتضي_سقط_يارجاله pic.twitter.com/RmspTp6eyP — Apoahmed (@Apoahme23493746) November 9, 2020

وخلال ساعات كان وسوم “#ليلة_سقوط_مرتضى_منصور” و”#مرتضى_منصور_سقط_يارجالة” قد احتلت صدارة التريند المصري بتويتر وفيس بوك، وأبدى معظم المصريين فرحة كبيرة وشماتة بخسارة مرتضى منصور مقعده الانتخابي في ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

*سقوط مرتضي منصور ف الانتخابات و عزله من رئاسة نادي الزمالك.

:٢٠٢٠#مرتضي_سقط_يارجاله pic.twitter.com/GtXobJaYfY — 🇪🇬Bryanبراين (@Bryan4548) November 9, 2020

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وبحسب صحيفة “المصري اليوم” فقد أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز ميت غمر عن عدم حسم أي مرشح للانتخابات التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد.

وعلى رأى المثل إذا وقع الجاموس كثرت سكاكينه 😁#ليله_سقوط_مرتضي_منصور pic.twitter.com/gpBOZl1d4s — ashoo (@ashoo_ama) November 9, 2020

وأكدت حدوث الإعادة بين 4 مرشحين وخروج المستشار مرتضى منصور من المنافسة في جولة الإعادة حيث جاء بالمركز السادس.

وفرح مغردون كثيرون بخسارة مرتضى منصور في الانتخابات، وربطوا بسخرية بين خسارته وخسارة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

من أبو حنان لمرتضي منصور نحنوا السابقون وانتم اللاحقون 👎🏻 حوووووووووووووول📞#ليله_سقوط_مرتضي_منصور pic.twitter.com/tvAttcX0cX — 🇪🇬 ⭐️ osama ⭐️ 🇪🇬 (@smsm10036) November 8, 2020

وأشار آخرون إلى أن منصور “قد انتهى دوره بالفعل” لدى السلطات المصرية، ويجري الآن التخلص منه على حد تعبيرهم.

وكانت لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية في مصر أصدرت قرارًا بإحالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك للتحقيق. بناء على مخالفته لبعض المواد في المدونة السلوكية أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

انتهي الدرس يا غبي

الصفيحة سقط#ليله_سقوط_مرتضي_منصور — Abdelrahman Mostafa (@Abdelra71005087) November 9, 2020

ومرتضى منصور هو شخصية إعلامية وسياسية مثيرة للجدل، وهو محام وعضو سابق في مجلس النواب المصري ومعروف بعلاقاته الوطيدة مع الأجهزة الأمنية المصرية.

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