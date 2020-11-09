مرتضى منصور
مرتضى منصور
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شماتة كبيرة بخسارة “كبير الرداحين” في مصر.. #ليلة_سقوط_مرتضى_منصور يتصدر بعد فضيحته بانتخابات النواب

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تسود مواقع التواصل الاجتماعي في منذ أمس، الأحد، حالة من الشماتة الكبيرة بين المصريين في خسارة رئيس الزمالك الموقوف والنائب البرلماني السابق، لسباق البرلمانية لعام 2020.

 

وخلال ساعات كان وسوم “” و”” قد احتلت صدارة التريند المصري بتويتر وفيس بوك، وأبدى معظم المصريين فرحة كبيرة وشماتة بخسارة مرتضى منصور مقعده الانتخابي في ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

 

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وبحسب صحيفة “المصري اليوم” فقد أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز ميت غمر عن عدم حسم أي مرشح للانتخابات التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد.

 

وأكدت حدوث الإعادة بين 4 مرشحين وخروج المستشار مرتضى منصور من المنافسة في جولة الإعادة حيث جاء بالمركز السادس.

 

وفرح مغردون كثيرون بخسارة مرتضى منصور في الانتخابات، وربطوا بسخرية بين خسارته وخسارة الرئيس دونالد ترمب  في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 

وأشار آخرون إلى أن منصور “قد انتهى دوره بالفعل” لدى السلطات المصرية، ويجري الآن التخلص منه على حد تعبيرهم.

 

وكانت لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية في مصر أصدرت قرارًا بإحالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك للتحقيق. بناء على مخالفته لبعض المواد في المدونة السلوكية أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

 

ومرتضى منصور هو شخصية إعلامية وسياسية مثيرة للجدل، وهو محام وعضو سابق في مجلس النواب المصري ومعروف بعلاقاته الوطيدة مع الأجهزة الأمنية المصرية.

 

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