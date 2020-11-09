الناشطة الإماراتية
الناشطة الإماراتية
الهدهد

“شاهد” ناشطة إماراتية تبرر “تحرش” وزير التسامح المراهق بالموظفة البريطانية وهذا ما قالته وأثارت جدلاً واسعاً!

كتب Author 2
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أثارت ناشطة إماراتية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبرئتها الشباب من ظاهرة بالفتيات.

 

وقالت الناشطة بفيديو رصدته “وطن”: “لماذا تلومون الشاب دائماً على التحرش، وتنسون أن الفتيات هم أساس هذه الظاهرة”.

 

وتابعت: “الفتاة هي التي تسمح للشباب بأن يتحرشوا بها، من خلال طريقة مشيها، ملابسها، وحتى نظراتها”.

 

ورأت الناشطة أن الفتاة لو “سترت نفسها”، و”حشمت أنظار الناس”، لما تعرضت لهذه المضايقات “الرخيصة”، على حد تعبيرها.

 

وسخر أغلب المغردون مما قالته ، ورأوا أنها لا تختلف عن المتحرشين كونها تبرر لهم جريمتهم، فكتب مُتابع: “نعيد ونكرر المتحرش ليس له أي مُبرر”.

 

ووافقته الرأي أخرى، فعلقت: “بغض النظر عن كل شيء، مريضين الذين يبررون للمتحرش”.

 

ونوه آخرون إلى مساحيق التجميل التي تضعها بنفسها الناشطة، وتبرر “التحرش”، فكتب أحدهم: “ياليت أحد يتحرش فيها ويقولها ليه حاطة مكياج؟ قاعدة تغريني”.

 

وكتب آخر: “إذا المكياج الذي تضعينه ليتحرشون بك”.

 

وكانت قد تبنت تعديلا جديدا في القانون الخاص بالتحرش الجنسي أثار اهتماما بالغا لدى المواطنين، حيث وضع الرجل على قدم المساواة مع المرأة بوصفه ضحية محتملة أيضا لهذه الجريمة.

 

وأشار بعض القانونيين في الإمارات حينها، إلى أن هذا التعديل سينصف الرجال من “ضحايا التحرش”، موضحين أن الهدف منه يكمن في توسيع أطر الحماية القانونية لهذا النوع من القضايا وتعتبر بلاغات التحرش الجنسي بالرجال نادرة، بل تكاد تكون معدومة.

 

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