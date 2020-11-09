“شاهد” ناشطة إماراتية تبرر “تحرش” وزير التسامح المراهق بالموظفة البريطانية وهذا ما قالته وأثارت جدلاً واسعاً!

أثارت ناشطة إماراتية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبرئتها الشباب من ظاهرة التحرش بالفتيات.

وقالت الناشطة بفيديو رصدته “وطن”: “لماذا تلومون الشاب دائماً على التحرش، وتنسون أن الفتيات هم أساس هذه الظاهرة”.

وتابعت: “الفتاة هي التي تسمح للشباب بأن يتحرشوا بها، من خلال طريقة مشيها، ملابسها، وحتى نظراتها”.

ورأت الناشطة الإماراتية أن الفتاة لو “سترت نفسها”، و”حشمت أنظار الناس”، لما تعرضت لهذه المضايقات “الرخيصة”، على حد تعبيرها.

ناشطة إماراتية : ليش دائمًا تلومون الشباب بسبب التحرش وتنسون أن البنات هم اساس هذه الظاهرة!

pic.twitter.com/0ne6Yhvt6j — GDOSE (@GoldenDose) November 8, 2020

وسخر أغلب المغردون مما قالته الفتاة الإماراتية، ورأوا أنها لا تختلف عن المتحرشين كونها تبرر لهم جريمتهم، فكتب مُتابع: “نعيد ونكرر المتحرش ليس له أي مُبرر”.

ووافقته الرأي أخرى، فعلقت: “بغض النظر عن كل شيء، مريضين الذين يبررون للمتحرش”.

بغض النظر عن كل شي مريضين اللي يبررون للمتحرش https://t.co/oChmc2os6w — موهنّد . (@_mhx10) November 9, 2020

لحد يبررررر للمتحرشييين الله ياخذ اي احد يبرر لهم مافي شي يبررر التحرش ابداً ابداً . https://t.co/ScIOeAjDr4 — الهنوف. (@llll6iil) November 9, 2020

ونوه آخرون إلى مساحيق التجميل التي تضعها بنفسها الناشطة، وتبرر “التحرش”، فكتب أحدهم: “ياليت أحد يتحرش فيها ويقولها ليه حاطة مكياج؟ قاعدة تغريني”.

ياخي ياليت احد يتحرش فيها ويقولها ليه حاطه مكياج قاعده تغريني خرا عليها معتوهه https://t.co/weLYev2RXg — THIRTY NINE (@rmam39) November 9, 2020

وكتب آخر: “إذا المكياج الذي تضعينه ليتحرشون بك”.

شكله الميكب الي حاطتنه عشان يتحرشون فيج عيل EW https://t.co/jP1RoXJhqk — 𝐹 (@all7_f) November 9, 2020

وكانت الإمارات قد تبنت تعديلا جديدا في القانون الخاص بالتحرش الجنسي أثار اهتماما بالغا لدى المواطنين، حيث وضع الرجل على قدم المساواة مع المرأة بوصفه ضحية محتملة أيضا لهذه الجريمة.

وأشار بعض القانونيين في الإمارات حينها، إلى أن هذا التعديل سينصف الرجال من “ضحايا التحرش”، موضحين أن الهدف منه يكمن في توسيع أطر الحماية القانونية لهذا النوع من القضايا وتعتبر بلاغات التحرش الجنسي بالرجال نادرة، بل تكاد تكون معدومة.

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