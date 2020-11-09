“شاهد” مشهور يمني “مثقل الجرعة” يحتفل بفوز “بايدن” لأن أصوله من “حضر موت” اليمنية!

أثار نجم “تيك توك” اليمني علي النميري جدلاً واسعاً بعد احتفاله وتهنئته للمرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وزعم النميري بالفيديو الذي نشره ورصدته “وطن”، أن “بايدن” أصوله يمنية تحديداً من محافظة المكلا في حضرموت باليمن، وقال: “ألف ألف مبروك للشعب اليمني وخاصة الحضارمة بفوز (بايدن) رئيس أمريكا، طبعًا رئيس أمريكا الجديد يمني من حضرموت من المكلا، اسمه بايدن”.

وأضاف: “أي اسم يبدأ بحرف الباء مثل بوكشان باوزير، بامحفوظ، فهو يمني حضرمي، يعني رئيس الولايات المتحدة الجديد يمني من حضرموت من المكلا”.

وختم المواطن اليمني الذي بدا مُقتنعاً بكلامه ولا يمزح: “ألف مبروك يا أبناء حضرموت رفعتم رؤوسنا في ماليزيا وإندونيسيا في جميع أنحاء العالم، فوق رأسي بفوز بايدن الحضرمي”.

وأثار المقطع موجة سخرية بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموه بأنه بحالة غير طبيعية ووصل به الأمر إلى حد الهذيان.

ومساء السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

غير أن الرئيس الحالي دونالد ترامب، رفض نتائج الانتخابات، معتبرا إياها “انتخابات مسروقة”، في تغريدة له عبر “تويتر” في نفس اليوم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك