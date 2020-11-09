علي النميري - علي النميري تهنئة بايدن
علي النميري
الهدهد

“شاهد” مشهور يمني “مثقل الجرعة” يحتفل بفوز “بايدن” لأن أصوله من “حضر موت” اليمنية!

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أثار نجم “” اليمني جدلاً واسعاً بعد احتفاله وتهنئته للمرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الأمريكية.

 

وزعم علي النميري بالفيديو الذي نشره ورصدته “وطن”يقوم فيه بتهنئة بايدن وأن “بايدن” أصوله يمنية تحديداً من محافظة المكلا في حضرموت باليمن. وقال: “ألف ألف مبروك للشعب اليمني وخاصة الحضارمة بفوز (بايدن) رئيس طبعًا رئيس أمريكا الجديد يمني من حضرموت من المكلا، اسمه بايدن”.

 

وأضاف: “أي اسم يبدأ بحرف الباء مثل بوكشان باوزير، بامحفوظ، فهو يمني حضرمي،
يعني رئيس الولايات المتحدة الجديد يمني من حضرموت من المكلا”.

 

وختم المواطن اليمني الذي بدا مُقتنعاً بكلامه ولا يمزح: “ألف مبروك يا أبناء حضرموت رفعتم رؤوسنا في ماليزيا وإندونيسيا في جميع أنحاء العالم، فوق رأسي بفوز بايدن الحضرمي”.

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وأثار المقطع موجة سخرية بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموه بأنه بحالة
غير طبيعية ووصل به الأمر إلى حد الهذيان.

 

ومساء السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

 

غير أن الرئيس الحالي ، رفض نتائج الانتخابات. معتبرا إياها “انتخابات مسروقة”، في تغريدة له عبر “تويتر” في نفس اليوم.

 

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تعليق 1
  1. قاسم عبدالكريم الحداقجي يقول

    ههههههههههههه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂هههههههههههههه
    اضحكتني يا ذا الفهم و العلم و الفذلكـة
    هههههههههههههه…………بايدن …………يمني من حضرموووووووووت……ههههههههه عقول صغيرررررررررررة و متحجرررررررررررة بعقدة العرب الغرب العرب العرب
    من انت يا هذا حتى تقول ان جوزيف بايدن اصوله يمنيــة…هههههههههههههههههه
    عقلك فيه شيء غير كامل مع الاسف العرب يبقون متخلفين و متخلفين و متخلفين و العبقري و الذكي من العرب يهرب و يلجا للغررررب لانهم يقدرون و يحترمون العقول الراقية
    لا العقول الفارغة من المخ و الذكاء مثل بعض العقول و الأدمغة الفارغة المليحة بالتهررررريج و البهلوانيات و التخررررررررريف
    رحم الله أمرين … عرف قدر نفسسسسسسسسسسسسه

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