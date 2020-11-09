“لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي”.. “شاهد” ريم النجم “نسيت حالها” أمام راغب علامة وهذا ما فعلته بـ”وقاحة”!

أثارت الإعلامية الكويتية ريم النجم جدلاً واسعاً بين نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تغزلت بالفنان اللبناني راغب علامة بطريقة جريئة.

وظهرت ريم النجم بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي في إحدى المناسبات التي جمعتها بالفنان اللبناني، وهي تعبر عن فرحتها وحبها الشديد بلقائه.

وأعادت ريم النجم نشر الفيديو عبر “سناب شات” وهي تقول: “مع النجم الجميل راغب علامة، هل تصدق أنني حين رأيتك ارتفعت حرارة جسمي، فرصة جميلة جدا أنني قابلتك ورأيتك، وفعلاً أحلى مفاجأة”.

بينما بدا على راغب علامة التوتر وعدم الارتياح وهو يُجيبها وينظر حوله كثيراً ثم يقول: “وأنا كمان يا هلا وسهلا بيكي وفرصة سعيد كثير”.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ريم النجم بسبب جرأتها وطريقة تعبيرها التي تحمل إيحاءات خارجة، وأكدوا لها أنها لا تختلف عن السعودية هند القحطاني، والتي هاجمتها قبل أيام قائلة إنها ترفض التشبه بها.

وجاء هجوم ريم النجم على هند القحطاني بسبب أحد مُعجبيها، والذي التقط لها صورة عفوية وقام بنشرها، فوجهت له رسالة لاذعة نصحته خلالها بمُتابعة السعودية هند القحطاني.

وقالت الاعلامية ريم النجم بفيديو نشرته عبر “انستجرام”، ورصدته “وطن”: “إلى الشخص اللي صورني اللقطة في المندرة، سأقول لك أمراً واحداً، إذا أردت هذا المحتوى فهناك أناس أخرى تقدمه لك، أنا ريم النجم ولست هند القحطاني”.

الفاشينستا الكويتية ريم النجم: "إذا تدور هذاك المحتوى لاتتابعني، لأني ريم النجم مو هند القحطاني". pic.twitter.com/etEGCBX7HC — Celebs World (@Celebrities_Wo) November 6, 2020

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