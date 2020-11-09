Galleryالهدهد

“شاهد” الصور التي نشرها علاء مبارك لوالده ووالدته مع جو بايدن وزوجته

كتب وطن
0

نشر “علاء” نجل الرئيس المصري الراحل صورا قديمة تجمع والده ووالدته بالفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو وزوجته.

وأعاد نشر صورتين على “تويتر” جمعتا “حسني مبارك” بـ”بايدن” حين كان الأخير رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس عام 2002.

وعلق نجل الرئيس المصري الراحل على الصورتين قائلا: ” الله يرحمك مفتقدينك”، في إشارة إلى والده الذي توفي مطلع العام الجاري.

ونشر “علاء مبارك” صورا أخرى تجمع والدته، “”، بزوجة “بايدن”، “جيل”، عام 2010 عند زيارة الثنائي لشرم الشيخ في عام 2010، وعلق على هذه الصور بالقول: “ذكريات”.

ومساء السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

غير أن الرئيس الحالي دونالد ترامب، رفض نتائج الانتخابات، معتبرا إياها “انتخابات مسروقة”، في تغريدة له عبر “تويتر”، السبت.

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بعد قطر وعُمان والكويت.. السعودية تهنئ بايدن “على استحياء” بعدما فاق…

الهدهد

فوز بايدن على “المتعجرف” ترامب يصب لصالح سلطنة عمان سياسيا واقتصاديا لهذه…

الهدهد

صحفي صهيوني يكشف سرّ مسارعة السيسي ليكون أول زعيم عربي يهنئء بايدن!

تقارير

لا تنام معه في نفس الغرفة بالبيت الأبيض .. ميلانيا توجّه الضربة القاضية…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.