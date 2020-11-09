“شاهد” إعلامي لبناني شهير يقترح تعيين “ميا خليفة” وزيرة للسياحة في لبنان حتى تنقذ اللبنانيين!

اقترح الإعلامي اللبناني موفق حرب أن يتم تعيين ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة، لبنانية الأصل ميا خليفة، وزيرة للسياحة في لبنان.

وقال موفق حرب في تغريدة ساخرة من الأزمة الحكومية التي تعيشها بلاده: “حكومة اخصائيين تقتضي ان تكون ميا خليفة وزيرة سياحة.. لبنان منكوب”.

ورغم أن حرب حذف التغريدة بعد ساعات فقط، إلا أن المغردين تفاعلوا معها وطالبوا ميا بالقبول بالمنصب، خاصة أنها بنظرهم “أشرف” من الطبقة الحاكمة على حد تعبيرهم.

@miakhalifa

Me and @baladi3alousoul want you to be the next minister of tourism in lebanon 🇱🇧 love you ❤️ — 🇱🇧 Eli.D 🇩🇪 (@Elidaccache946) November 8, 2020

@miakhalifa ready for that position ? — Karim Traboulsi (@TraboulsiKarim) November 8, 2020

لما لا؟ و بكل تأكيد افضل بكثير من مافيا الطبقة الحاكمة .. — Ziad asaad (@Zasaad7Z) November 8, 2020

وسبق أن تحدثت ميا خليفة عن علاقتها بوطنها الأم، ومدى تأثرها بما يحدث في لبنان.

وقالت ميا خليفة في لقاء إذاعي عبر “سردة” إنها تأثرت بالمظاهرات اللبنانية، رغم أن العالم كله كان يغلي “بحسب وصفها”. وأشارت إلى دعمها لتلك المظاهرات التي انطلقت في أكتوبر العام الماضي.

وعبرت ميا خليفة عن تعاطفها مع الشباب اللبناني، قائلة إن ” رؤيتها لهم وهم في حالة حزن وانكسار، تفطر قلبها وتتمنى لو أنها تُعانقهم وتتمكن من حمايتهم وتجعل العالم مكاناً أفضل لهم”.

وكانت خليفة قد عرضت نظارتها للبيع على موقع eBay من اجل دعم ضحايا وتفجير بيروت، ووصل المزاد حينها الى 100 الف دولار .

المحزم المليان والشهيرة ميا خليفة تعرض نظارتها للبيع على موقع eBay من اجل دعم ضحايا وتفجير بيروت وصل المزاد حتى الان الى 100 الف دولار pic.twitter.com/oSguVvOA85 — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 8, 2020

كما دعت خليفة عبر فيديو الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، وقالت: “شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة”.

الشهيرة "مايا خليفة" تفقد السيطرة وتبكي بسبب تفجيرات لبنان في العاصمة #بيروت pic.twitter.com/Fohe5Eljfi — Celebs World (@Celebrities_Wo) August 5, 2020

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