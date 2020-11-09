موفق حرب
موفق حرب
حياتنا

“شاهد” إعلامي لبناني شهير يقترح تعيين “ميا خليفة” وزيرة للسياحة في لبنان حتى تنقذ اللبنانيين!

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اقترح الإعلامي اللبناني أن يتم تعيين ممثلة المعتزلة، لبنانية الأصل ، وزيرة للسياحة في .

 

وقال موفق حرب في تغريدة ساخرة من الأزمة الحكومية التي تعيشها بلاده: “حكومة اخصائيين تقتضي ان تكون ميا خليفة وزيرة سياحة.. لبنان منكوب”.

 

ورغم أن حرب حذف التغريدة بعد ساعات فقط، إلا أن المغردين تفاعلوا معها وطالبوا ميا بالقبول بالمنصب، خاصة أنها بنظرهم “أشرف” من الطبقة الحاكمة على حد تعبيرهم.

 

وسبق أن تحدثت ميا خليفة عن علاقتها بوطنها الأم، ومدى تأثرها بما يحدث في لبنان.

 

وقالت ميا خليفة في لقاء إذاعي عبر “” إنها تأثرت بالمظاهرات اللبنانية، رغم أن العالم كله كان يغلي “بحسب وصفها”. وأشارت إلى دعمها لتلك المظاهرات التي انطلقت في أكتوبر العام الماضي.

 

وعبرت ميا خليفة عن تعاطفها مع الشباب اللبناني، قائلة إن ” رؤيتها لهم وهم في حالة حزن وانكسار، تفطر قلبها وتتمنى لو أنها تُعانقهم وتتمكن من حمايتهم وتجعل العالم مكاناً أفضل لهم”.

 

وكانت خليفة قد عرضت نظارتها للبيع على موقع eBay من اجل دعم ضحايا وتفجير بيروت، ووصل المزاد حينها الى 100 الف دولار .

 

كما دعت خليفة عبر فيديو  الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، وقالت: “شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة”.

 

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