سفالة منقطعة النظير.. “شاهد” جنا عمرو دياب عارية من الأسفل على أريكة مع شاب وتعدت “قلة الأدب” بمراحل!

عادت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، لإثارة الجدل مجددا بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها عارية من الأسفل في أحضان شاب لم تُحدد هويته أو علاقته بها.

وظهرت جنا بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن“، وهي تحتضن شاباً بطريقة حميمية وتجلس معه على أريكة.

View this post on Instagram Night in 🙂 A post shared by JUJU (@janadiab_) on Nov 7, 2020 at 3:33pm PST

وقد ظهرت وهي ترتدي ثوب سترها من الأعلى لكنها كانت عارية بشكل فاضح من الأسفل، وتُخرج لسانها من فمها وهي تحتضن الشاب الذي لم تذكر طبيعة علاقتها به.

الصور التي انتقدها عدد كبير من المتابعين الذين طرحوا السؤال عما إذا كان والدها يعرف ما تفعله.

كما قارن آخرون بينها وبين أختها غير الشقيقة نور معتبرين أن الأخيرة تظهر عادة بإطلالات متحشمة، بينما رآى آخر أن انشغال عمرو دياب بعلاقته غير المُعلنة بالممثلة دينا الشربيني هو سبب تمادي ابنته.

ودائماً ما تُلفت بنات عمرو دياب الأنظار بتصرفاتهما الجريئة، وأحدثها حين ظهرت كنزي وشقيقتها جنا في إحدى الصور وهما تجلسان في أحد المقاهي بملابس جريئة، واستعرضت جنا مؤخرتها بشكل فاضح بفستان أحمر ضيق، بينما ارتدت الأخرى القليل من القماش الذي ستر مواضع العفة فقط في جسدها.

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