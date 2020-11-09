“خط ساخن وشيك على بياض”.. “مجتهد” يكشف تفاصيل التنسيق بين المراهق ابن سلمان وكوشنر لإنقاذ ترامب

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، تفاصيل جديدة حول الاتصالات القائمة بين ولي العهد محمد بن سلمان، ومستشار الرئيس الامريكي المنتهية ولايته جاريد كوشنر، في محاولة لإنقاذ “حماه” ترامب الذي خسر الانتخابات الامريكية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال مجتهد في تغريدة رصدتها “وطن”، إن محمد بن سلمان ومستشار ترامب الخاص جاريد كوشنر فتحا خط ساخن من أجل بحث إمكانية إبقاء ترامب في منصبه وتكلف محمد بن سلمان بتكاليف الدعاوى القضائية ضد جو بايدن.

وأضاف مجتهد: “شيك مفتوح من ابن سلمان لترامب لدفع كل تكاليف المحامين في القضايا التي سترفع في شكاوى التلاعب بالتصويت في ولايات كثيرة واستنزاف كل الحيل القانونية لسحب الفوز من بايدن”.

خط ساخن بين محمد بن سلمان وكوشنر شيك مفتوح من ابن سلمان لترمب لدفع كل تكاليف المحامين في القضايا التي سترفع في شكاوى التلاعب بالتصويت في ولايات كثيرة واستنزاف كل الحيل القانونية لسحب الفوز من بايدن — مجتهد (@mujtahidd) November 9, 2020

الجدير ذكره، أن السعودية كانت من أواخر الدول العربية التي هنأت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية، وذلك نظراً للتحالف الكبير بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودونالد ترامب.

وخلال الانتخابات الأمريكية، أعاد ناشطون نشر تصريحات لـ “بايدن” عن السعودية توعد فيها بمحاسبة محمد بن سلمان، على جرائمه البشعة وخاصة اغتيال خاشقجي، وكذلك قتل الأطفال والأبرياء في اليمن.

وكان “بايدن” انتقد في ندوة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR)، ما وصفه بأنه “شيك على بياض خطير” من ترامب للمملكة، ووعد بأنه “سيأمر بإعادة تقييم العلاقات” مع السعودية.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وقال بايدن، في بيان موجه لشعب الأمريكي نشره عبر توتير، “الولايات المتحدة .. يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم”.

وأضاف: “سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا، لكنني أعدكم بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين سواء صوتم لي أم لا”.

وأشار أن “الأصوات التي حصل عليها كانت قياسية، وتثبت أن الديمقراطية لا تزال تنبض في قلب الولايات المتحدة، رغم العقبات غير المسبوقة”.

ومضى بالقول: “مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا، ونتجمع كأمة”.

في المقابل، رفض دونالد ترامب، الإقرار بهزيمته في انتخابات الرئاسة، قائلا: “الانتخابات لم تنته بعد”.

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