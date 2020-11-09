أنور قرقاش
الهدهد

المارد التركي نسف مخططات الإمارات وأثار جنون أبوظبي.. قرقاش يفتح النار على أنقرة ويطالب بوقف الزحف

كتب وطن
0

شن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، هجوما عنيفا على ورئيسها بعد تدمير أنقرة لمخططات ابوظبي الخبيثة بمنطقة خاصة في .

 

وزعم “قرقاش” في تصريحات له اليوم، الاثنين، أن الأسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق إلى وتدعم الميليشيات، في حين تعزز تركيا من دور الجماعات المسلحة والميليشيات المتطرفة في ليبيا مستغلة الفراغ الأمني على الأرض.

 

واعتبر قرقاش خلال ملتقى الاستراتيجي، أنه يتعين على الدول احترام السيادة الوطنية لبعضها بعضا، مضيفا “أن إيران و تركيا أصبحتا متوائمتين في المنطقة بصورة أكبر عبر استخدام التدخل الخارجي كأداة لتطبيق أجندتهما التوسعية “.

 

وتابع كاشفا عن الغضب الإماراتي جراء صعود المارد بالمنطقة: “لا نستطيع أن نقبل بهذه الطبيعة المزعزعة للسياسات في العالم العربي لكننا لا نسعى للمواجهة، فالإمارات لطالما عملت مع الجميع لتعزيز الحوار البناء، ومن الأفضل دائما أن نقوم بحل النزاعات في المنطقة بطريقة سلمية”.

 

وفي حديث مناقض لما يحدث على أرض الواقع والخراب الذي سببته الإمارات في اليمن، شدد “قرقاش” على أن الإمارات ملتزمة بالسعي لتحقيق الحل السلمي للأزمات، وستواصل دعم التحالف العربي في اليمن، والسعي لوقف شامل لإطلاق النار يمهد الطريق نحو حل سياسي دائم، لافتا إلى أن بلاده ستدعم بشكل كبير جهود الأمم المتحدة في ليبيا، مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار وانطلاق الحوار السياسي بين الليبيين.

 

أما في ما يتعلق بالولايات المتحدة، أكد أن بلاده تتطلع قدما للتعاون مع الرئيس المنتخب ، لتعميق العلاقات بين البلدين، موضحا أن العلاقات بين الإمارات وأمريكا مبنية على المصالح والقيم المشتركة والصداقة، وتتخطى وتتجاوز الأحزاب والإدارات المختلفة”.

 

وأصاب التدخل التركي الذي أحدث توزان في منطقة الشرق الأوسط محمد بن زايد بصدمة كبيرة، حيث دمر جميع مخططاته الخبيثة في المنطقة والتي يسعى لها منذ سنوات وأنفق عليها مليارات الدولارات.

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

لم يفيقوا من “خابور” ترامب بعد.. هذا ما فعله سفير تركيا بقطر في القاعدة…

الهدهد

بعد قطر وعُمان والكويت.. السعودية تهنئ بايدن “على استحياء” بعدما فاق…

حياتنا

“شاهد” العنود العيسى تكشف خيالها “المنحرف” وهي شبه عارية:…

الهدهد

هنا مسقط.. “شاهد” ظهور “سلاح السلام الشامل” يوسف بن علوي مع…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.