“هذه ليست الكويت وليست تركيا”.. “شاهد” ما رصده كويتي في دمشق وأثار موجة جدل واسعة!

تعرض مواطن كويتي إلى هجوم لاذع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال إنه وثق عبر كاميرا هاتفه المحمول عودة الحياة تدريجياً إلى سوريا، من داخل أحد المولات في منطقة كفر سوسة بالعاصمة دمشق، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وظهر المواطن الكويتي الموجود في دمشق بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهو يسير في أحد المولات التي تُشبه إلى حد ما، تلك الموجودة في الكويت، وقال: “هذه الجمعية ليست في الكويت، وليست في تركيا أيضاً، نحن في الشام في كفر سوسة، مع حملة السبطين، وأتينا إلى هذا المجمع لنتسوق به”.

وتابع: “شاهدوا بالفعل الحياة عادت إلى الشام، كما تشاهدون في سيتي الشام الأجواء طيبة وكل شيء مرتب”.

كويتي يوثق عودة الحياة الى #سوريا pic.twitter.com/iuEkctUrZg — الدروازة نيوز | Derwaza News (@DerwazaNews) November 6, 2020

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وأثار الفيديو جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فأكد مُعظمهم أن تصوير المواطن الكويتي كان انتقائياً ولم يُسلط الضوء على حقيقة ما يُعانيه السوريين من أوضاع مأساوية صعبة.

ونوه آخرون إلى أن الكويتي قد يكون مُحقاً بوجود هذا المكان، لكنه لا ينفي الواقع بأن كل شيء أضعاف سعره والغلاء قاتل، وأن الشعب يقف طوابيراً للحصول على الخبز والغاز، مشيرين إلى أنهم يتمنون حقاً أن تعود الحياة إلى الشام ولكن دون “تدليس وتضليل” للحقيقة.

هذا الفيديو قديم جداً هذا وضع سوريا هذا اليوم الجمعة 6/11/2020 pic.twitter.com/rF3GfKJs9V — سلمان (@salman28624319) November 6, 2020

قد يكون هذا المكان بالمول الموجود بدمشق منطقه كفرسوسه ولكن الواقع ان كل شيء اضعاف سعره والغلاء قاتل والوضع المعيشي صعب .. — Noura hafez (@nanocatoo) November 6, 2020

صحيح منطقة اغنياء و وضع سوريا سيء جدا و شعبها واقف ع طوابير الخبر و الغاز و الف مصيبة فوق راسه

بس الفيديو برد الروح

والله يغنيهم من فضله — yamano (@Yamano94) November 6, 2020

شنو هذا المنطق مصور جمعيه بتقنعني أن الحياة عادة إلى الشام 👊🏻 — banksy-965 (@965Banksy) November 6, 2020

ههه طابور الخبز 4 لفات والكهرباء بتشتغل يوم بتقطع 10 هاد غير مرضى كورونا بكل مدينة جهاز اكسجين واحد بس — abdulrahman🇸🇾 (@D70_2000) November 6, 2020

نتمني ان شاالله عودة الحياة والاستقرار الي كل سوريا وتبدا عودةحركة الطيران وعودة جميع المهجرين من كل مكان — Nedal Almasri (@NidalAlmasri5) November 6, 2020

هذا مجمع بكفر سوسة بمناطق الاغنياء متل السيتي سنتر هون كل شي فيه بس هذه الاسعار ليست بمتناول الموظف العادي — Haiv Baravi (@HaivHb) November 6, 2020

😂😂😂😂 مصور داخل مجمع يقول الحياة عادت لطبيعتها …. باجر يصور غرفة نومه بالصيف ويقول اجواء الكويت افضل من لندن — الصلعة الذهبية (@king_madridie) November 6, 2020

طبعاً مصور منطقة محتلة روسيا 90٪ منها وعاملة عليها مخططات اسكانية وقال طبيعيه ههه ماشاف طابور الخبز عند ابو بشير https://t.co/had0eoRzbp — abdulrahman🇸🇾 (@D70_2000) November 6, 2020

الأخ مصور جمعية ويقول عودة الحياة روح صور لنا برا الجمعية ونشوف العودة الحقيقية..!! https://t.co/KVwVyta9rG — فيّ🐳 (@Senoritaaa93) November 6, 2020

ولا تزال الأزمات المعيشية تلاحق السوريين، فبعد الطوابير على المحروقات والمخابز، أعلنت وزارة الكهرباء عن انقطاع عام للتيار الكهربائي، وذلك بعد أسابيع من إصدار قرارين تضمنا رفعاً جديداً للأسعار، فيما يرزح حوالى 80 في المائة من الشعب السوري تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة السورية رفعت أسعار البنزين المدعوم والمازوت، في ظل تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار الليرة والاقتصاد، ليصل سعر اللتر إلى ضعف ما كان عليه والمازوت إلى 3 أضعاف تقريبا.

كما تم رفع سعر الخبز والطحين بنسبة مئة بالمئة، وذلك بعد أزمة ازدحام قد تكون الأشد في تاريخ البلاد، حيث وقف السوريين في طوابير طويلة بانتظار ربطة الخبر .

وواجهت البلاد، في أكتوبر الماضي، نقصاً حاداً في الوقود، ما أجبرها على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، ما يفاقم حالة السخط بين السوريين المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.

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