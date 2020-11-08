السلطان قابوس ونتنياهو
السلطان قابوس ونتنياهو
الهدهد

شهادة للتاريخ.. “شاهد” هذا ما لم يتم كشفه عن لقاء السلطان الراحل قابوس بنتنياهو حينها

كتب وطن
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في شهادة للتاريخ بحق السلطان الراحل قابوس بن سعيد، كشف الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، تفاصيل جديدة لم تكشف من قبل عن لقاء السلطان الراحل برئيس وزراء الاحتلال في مسقط والذي أثار ضجة واسعة حينها.

 

وخلال استضافته عبر إذاعة “وصال” للحديث عن خارطة الرئيس الأمريكي المنتخب في الشرق الأوسط، قال “العريمي” إن عمان تتعامل مع القضية الفلسطينية بأن هذا الشأن فلسطيني، مشيرا إلى أنه أثناء لقاء بالسلطان قابوس في صحار تطرق إلى هذا الموضوع.

 

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وتابع موضحا:””ربما بعض الشخوص فسروا مقابلة السلطان بنتنياهو بأنه ربما يكون خروج عن السياسة الخارجية، أُؤكد وبحسب ما ذكره أثناء لقائنا به في صحار أن هذا التنسيق كان بالتواصل وبطلب من القيادة الفلسطينية”

 

وأكمل:”لذلك عمان لا تبحث عن مكاسب ولا تبحث عن صدارات ولا تبحث عن بطولات ولا نجومية، ما يهم عمان في الخليج هو الاستقرار وأن يتمتع الانسان الخليجي بالثروات التي رزقنا الله بها وخص بها هذه المنطقة وهذا الشأن ينعكس أيضا على الشأن العربي”

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث العريمي، مؤكدين على ثبات مبدأ السلطنة في كل الأزمان تجاه العدو الإسرائيلي. وهو التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني قبل أي علاقات معه.

 

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، نقلت في أكتوبر عام 2018 أنه وفق مصادرها. رحب الرئيس الفلسطيني   بمحاولات السلطان قابوس من أجل إعادة إحياء عملية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لافتة إلى أن الرئيس عباس كان على علم على ما يبدو باتصالات ولقاءات ستجري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

وبحسب تقرير الصحيفة منع عباس حينها أي إساءة لسلطنة عمان وأمر متحدثين ومسؤولين بتجنب التعليق على لقاء السلطان قابوس بنتنياهو. وبسحب أي تصريحات بهذا الصدد. والتزمت السلطة الصمت تجاه اللقاء، واضطر مسؤولون في حركة فتح لسحب تصريحاتهم حول “” المرفوض.

 

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